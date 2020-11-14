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- 14 Kas 2020 - 17:52 G: 14 Kas 2020 - 18:00

Lewis Hamilton Kimdir? Hangi Takım Pilotu? Nereli?

Formula yarışçısı Lewis Hamilton’ın kim olduğu yarışları takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Formula 1 İstanbul Turkish Grand Prix 2020’de yarışacak olan Lewis Hamilton’ın kaç yaşında olduğu, daha önce yarıştığı takımlar ve birincilikleri de izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Lewis Hamilton Kimdir? Hangi Takım Pilotu? Nereli? Dünyanın ünlü yarışçılarından Lewis Hamilton’ın 2020 performansı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Lewis Hamilton Kimdir?

7 Ocak 1985 tarihinde doğan Lewis Hamilton , Formula 1’de yarışan ilk siyahi olarak biliniyor. Farkı takımlarda yarışan Hamilton, bugüne kadar birçok başarı elde etmiş ve pek çok kez birinci olmuştur.

Mercedes takımı için yarışan Hamilton 2006 yılındaki başarısından sonra McLaren takımına transfer olmuştur. Lewis Hamilton 2008, 2014, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında pilotlar şampiyonluğu kazanmıştır.

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14 Kas 2020 - 17:52 - Spor

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