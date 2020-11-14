Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Kas 2020 - 23:12 G: 14 Kas 2020 - 23:13

İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı

Türkiye genelinde de diyabetin bilinirliğini artırmak amacıyla farkındalık çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan FSM ve YSS köprüleri, bu kez Dünya Diyabet Günü için renklendirildi.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, diyabete dikkati çekmek amacıyla mavi ile aydınlatıldı. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından 14 Kasım, Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor.

Türkiye genelinde de diyabetin bilinirliğini artırmak amacıyla farkındalık çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan FSM ve YSS köprüleri, bu kez Dünya Diyabet Günü için renklendirildi.

Havanın kararmasıyla mavi renge bürünen köprülerdeki görsel şölen, gün ağarıncaya kadar sürecek.

14 Kas 2020 - 23:12 AA İstanbul- Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili bir tutuklama mask
Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili bir tutuklama
Ankara’da Koronavirüste Yeni Dönem! Sağlık Bakanlığı Açıkladı… Eğer Bu Şartı Karşılamıyorsanız, Hastanenin Önünden Bile Geçemeyeceksiniz! mask
Ankara’da Koronavirüste Yeni Dönem! Sağlık Bakanlığı Açıkladı… Eğer Bu Şartı Karşılamıyorsanız, Hastanenin Önünden Bile Geçemeyeceksiniz!
Son dakika haberler... Ankara'da çocuklar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı! mask
Son dakika haberler... Ankara'da çocuklar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı!
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine doğru mask
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine doğru
Masterchef Yarışmacısı Yargı Dağıttı! Milyonları Öyle Bir Haksız Çıkardı Ki, Artık Kimse Ahkam Kesmeye Cesaret Edemeyecek! mask
Masterchef Yarışmacısı Yargı Dağıttı! Milyonları Öyle Bir Haksız Çıkardı Ki, Artık Kimse Ahkam Kesmeye Cesaret Edemeyecek!
14 Kasım Dünya koronavirüs tablosu! Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu? mask
14 Kasım Dünya koronavirüs tablosu! Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL