İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı
Türkiye genelinde de diyabetin bilinirliğini artırmak amacıyla farkındalık çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan FSM ve YSS köprüleri, bu kez Dünya Diyabet Günü için renklendirildi.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, diyabete dikkati çekmek amacıyla mavi ile aydınlatıldı. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından 14 Kasım, Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor.
Türkiye genelinde de diyabetin bilinirliğini artırmak amacıyla farkındalık çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan FSM ve YSS köprüleri, bu kez Dünya Diyabet Günü için renklendirildi.
Havanın kararmasıyla mavi renge bürünen köprülerdeki görsel şölen, gün ağarıncaya kadar sürecek.
14 Kas 2020 - 23:12 AA İstanbul- Kültür - Sanat
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.