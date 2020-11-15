Sadakatsiz'in Yıldızı Fena Yakalandı! Sevilen dizinin sevilen oyuncusu Tarık Emir Tekin, sevgilisi Sofia ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı.



Dizide canlandırdığı Selçuk karakteri hakkında açıklamalarda bulunan Tarık Emir Tekin, kadına şiddet uygulayan bir karakteri canlandırmanın ne gibi tepkilere neden olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

Sevgilisi Sofia ile birlikte bir eczaneden çıkarken objektiflere yansıyan yakışıklı oyuncu, canlandırdığı karakterin kadına aşırı derecede şiddet uyguladığını ve bu sebepten ötürü zaman zaman zorlandığını ifade etti.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>