Sadakatsiz'in Yıldızı Fena Yakalandı!
Kanal D ekranlarının bomba dizisi Sadakatsiz'de Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, fena yakalandı.
Sadakatsiz'in Yıldızı Fena Yakalandı! Sevilen dizinin sevilen oyuncusu Tarık Emir Tekin, sevgilisi Sofia ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı.
Dizide canlandırdığı Selçuk karakteri hakkında açıklamalarda bulunan Tarık Emir Tekin, kadına şiddet uygulayan bir karakteri canlandırmanın ne gibi tepkilere neden olduğuna dair açıklamalarda bulundu.
Sevgilisi Sofia ile birlikte bir eczaneden çıkarken objektiflere yansıyan yakışıklı oyuncu, canlandırdığı karakterin kadına aşırı derecede şiddet uyguladığını ve bu sebepten ötürü zaman zaman zorlandığını ifade etti.
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15 Kas 2020 - 08:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.