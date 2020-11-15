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- 15 Kas 2020 - 09:16 G: 15 Kas 2020 - 09:41

Masterchef Serhat'tan Eray'a Büyük Tuzak!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışma programı Masterchef soluk soluğa izlenen bölümleriyle yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Masterchef Serhat'tan Eray'a Büyük Tuzak! Yarışmanın sonlarına doğru yaklaşırken heyecan seviyesi de git gide artıyor. Heyecanın üst seviyelere çıkması, yarışmada zaman zaman çok gergin anların yaşanmasına da neden oluyor.

Yarışmanın son bölümünde yarışmacılar Kahramanmaraş'a gittiler. Buranın yöresel yemeklerini yapmak için hünerlerini sergileyecek olan yarışmacılar, büyük bir heyecanla Kahramanmaraş'ın yolunu tuttular.

Tüm Masterchef Türkiye 2020 ekibi olarak uçaktaki yerlerini alan yarışmacılar, jüri üyelerinin de yer aldığı keyifli bir yolculuk geçirdiler.

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15 Kas 2020 - 09:16 - Masterchef Türkiye 2020

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