Masterchef Serhat'tan Eray'a Büyük Tuzak!
Tv8 ekranlarının fenomen yarışma programı Masterchef soluk soluğa izlenen bölümleriyle yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Masterchef Serhat'tan Eray'a Büyük Tuzak! Yarışmanın sonlarına doğru yaklaşırken heyecan seviyesi de git gide artıyor. Heyecanın üst seviyelere çıkması, yarışmada zaman zaman çok gergin anların yaşanmasına da neden oluyor.
Yarışmanın son bölümünde yarışmacılar Kahramanmaraş'a gittiler. Buranın yöresel yemeklerini yapmak için hünerlerini sergileyecek olan yarışmacılar, büyük bir heyecanla Kahramanmaraş'ın yolunu tuttular.
Tüm Masterchef Türkiye 2020 ekibi olarak uçaktaki yerlerini alan yarışmacılar, jüri üyelerinin de yer aldığı keyifli bir yolculuk geçirdiler.
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15 Kas 2020 - 09:16 - Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.