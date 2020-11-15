Ankara Altındağ Belediyesi ecdad mirasına sahip çıkıyor

Altındağ Belediyesi ecdad mirasına sahip çıkıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Karapürçek’te bulunan tarihi Merkez Camii’nin çevresi, tarihi dokuya uygun olacak şekilde baştan aşağı yenileniyor.

“ALTINDAĞ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER...”

Tarihi camiinin Altındağ için çok önemli bir değer olduğunu belirten Başkan Asım Balcı “Merkez Camii tam 150 yıllık bir camii... Dile kolay 1,5 asırdır Altındağ sınırlarında, Karapürçek Mahallesi'nde bulunuyor. Ancak çevre düzenlemesi, zaman içerisinde bölgenin geçirdiği değişimler nedeniyle, camii gözlerden kaybolmuş adeta... Tarihi değeri pek bilinememiş. Ecdadımızın bize bıraktığı bu değerli mirasa sahip çıkmak görevimiz... Altındağ’daki tüm tarihi değerlere, eserlere ve bize atalarımızdan kalan mirasa sahip çıkmaya, korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya çok önem veriyoruz. Merkez Camii’nin tarihi değerinin gün yüzüne çıkması için de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Camiimize yemyeşil çevre düzenlemesi, dokuya uygun çevre duvarları ve yollar yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.