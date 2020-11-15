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- 15 Kas 2020 - 09:53 G: 15 Kas 2020 - 10:01

Ankara Batıkent'in kalbine ilk kazma vuruldu

Yenimahalle Belediyesi, Batıkent Meydan AVM önünde yeniden projelendirdiği etkinlik alanı için ilk kazmayı vurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yenimahalle Belediyesi, Batıkent Meydan AVM önünde yeniden projelendirdiği etkinlik alanı için ilk kazmayı vurdu. Yaz aylarında yoğun kullanılan bölgede vatandaşları rahatsız etmek istemeyen belediye ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte çalışmalara start verdi. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, 7’den 70’e tüm vatandaşların buluşma noktası olacak alan, ilkbaharda modern yüzüyle misafirlerini ağırlamaya tekrar başlayacak.

Bu ‘Meydan’da hayat var

Yıl boyunca resmi ve dini bayramlar başta olmak üzere onlarca kültürel ve sosyal projeye ev sahipliği yapan Meydan AVM etkinlik alanı, Yenimahalle Belediyesi tarafından yenilenmeye başladı.

Toplam 7 bin metrekare alan üzerinde yeniden düzenlenmeye başlanan Meydan AVM etkinlik alanında; konser ve tören alanı, su gösterisi özelliğine sahip süs havuzu, oturma alanları ve açık hava sinema gösterim alanları olacak. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar ilçe sakinleri tarafından dinlenme, eğlence, alışveriş ve sosyal aktivite merkezi olarak kullanılan Meydan AVM, yenilenen görünümü ve etkinlik alanı ile ilkbaharda vatandaşlara yeniden hizmet sunmaya devam edecek.

Ne Ulus ne Kızılay tercih Batıkent Meydan

2009 yılından itibaren yapılan yatırımlar ve üretilen projeler sonrası Batıkent’in tercih edilen bir merkez haline geldiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz sürece kadar Batıkentli aileler ve gençlerimiz ne ihtiyacı olursa Kızılay gibi merkezlere gitmesi gerekiyordu. Gençlerin sosyalleşeceği, bir araya gelip vakit geçirebileceği, eğitim, kültür gibi birçok alanda ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir merkez inşa etmek istedik ve bunu başardık. Batıkent Meydan AVM ve çevresi yalnızca ilçe sakinlerinin değil tüm Ankaralıların tercih ettiği bir merkez konumunda. Gençlerimiz gün boyunca mutlu ve güvenli bir şekilde vakit geçiriyor, sosyalleşiyor. Vatandaşlarımız için her ayrıntının düşünüldüğü alan modern yüzüyle tüm Ankaralılara uzun yıllar hizmet sunmaya devam edecek” dedi.

15 Kas 2020 - 09:53 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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