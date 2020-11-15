Ankara Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "40 Metrelik Kule Yapacağız"

Keçiören Belediyesi tarafından Yükseltepe Mahallesinde yapımı tamamlanan iki parkın açılışı aynı anda yapılarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Açılış töreninde konuşmasına müjde ile başlayan Başkan Altınok Seçimlerden önce Sancaktepe Yükseltepe ve Şehit Kubilay mahallelerimize yakın bir alana 40 metre yükseklikte bir kule inşa edeceğimizin sözünü vermiştik. Bu kulemizin yapımına en kısa zamanda başlayacağız.

40 metrelik kuleden bakınca Atakule ve Ankara ayağımızın altında kalacak. Buradan bakınca Cumhuriyet Kulemizi de rahatlıkla görebileceksiniz. Ankaramızın yüzde 90ını gelip buradan görme imkânınız olacak. İçerisinde kütüphane restoran kafe nikâh salonu kreş gibi birçok sosyal donatı alanı olacak. dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Yükseltepe Mahalleside Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Üsteğmen Oğuz Kılıç ile 15 Temmuz Şehidi Fatih Kalunun isimlerinin verildiği parkların açılışlarını gerçekleştirdi.

YENİ AĞAÇLANDIRMA ALANI YAKINDA AÇILACAK

Açılışta Yükseltepe sakinlerine hitaben konuşan Altınok Yükseltepeye bu parklar dışında bir de ağaçlandırma alanı yapıyoruz. Burası da Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayevin ismini taşıyacak. 25 Kasımda bir tören yapacağız. Böylece 100 bin metrekarelik bir yeşil alanı şehrimize kazandırmış olacağız. İçinde oyun alanları yürüyüş koşu ve bisiklet yolu voleybol basketbol ve futbol sahası tenis kortu kaykay alanı gibi birçok hizmet alanı yer alacak. Ayrıca Yükseltepede 40 bin metrekarelik bir alanı daha sosyal donatı alanı olarak mahallemize kazandıracağız. ifadelerini kullandı.

40 MİLYON LİRALIK ASFALT SERİYORUZ

Gece gündüz demeden mahallelerimizi gezip şehrimizin röntgenini çekiyoruz diyerek konuşmasını sürdüren Altınok şunları söyledi: Yükseltepe Sancaktepe ve Şehit Kubilay mahallerini birbirine bağlayan üçgende bulunan metruk yapıları yıktık. İçerisinde her türlü melanet vardı. Kamulaştırma yapabilirsek burayı da güzel bir rekreasyon alanı yapacağız. Her kuruşunuzu sizler için hizmete dönüştürüyoruz. Çankayadan daha iyi havaalanı gibi asfalt çalışması yapıyoruz. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan pahalıdır. Bu sene 40 milyon liralık asfalt seriyoruz. Birçok Belediye bunu yapamıyor. Kızılayın göbeğine gidin böyle bir asfalt yok. En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir.

HALK OYLAMASINDAN KARAKOL ÇIKTI

Altınok konuşması sırasında Yükseltepeye inşa edilen mahalle konağının karakol olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki talepleri de mahalle sakinlerine sorarak mini bir halk oylaması yaptı. Vatandaşa karakol olsun mu olmasın mı şeklinde soru yönelten Altınok karakol olsun tercihinin yoğun alkış aldığını görünce burayı en kısa zamanda karakol olarak ilçe emniyet müdürlüğüne tahsis edeceklerini duyurdu.

KEÇİÖRENİ ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ

Keçiöreni ortak akılla istişare ederek yönettiklerini anımsatan Altınok şunları kaydetti:Emniyet müdürlüğümüzden mahalle konağını karakol yapma yönünde bir talep geldi. Şehit Kubilay Yükseltepe Sancaktepe mahallemize hitap edecek bir karakol yapacağız dediler. Ben de vatandaşlarımıza bir soralım buranın sahibi vatandaş belediye başkanı emanetçidir dedim. Şu anda sizlere sorduk Sizlerin de kararıyla burayı karakol olarak ben en kısa zamanda Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze tahsis edeceğiz. Onun yerine daha büyük bir mahalle konağını da kültür merkezi olarak buraya kazandıracağız.

Başkan Altınok Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Üsteğmen Oğuz Kılıç ve 15 Temmuz Şehidi Fatih Kalu parklarının açılışlarını vatandaşlarla birlikte kurdele keserek gerçekleştirdi.