Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Kas 2020 - 12:11 G: 15 Kas 2020 - 12:12

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "40 Metrelik Kule Yapacağız"

Keçiören Belediye Başkan Altınok Yeni Kule Projesini Yükseltepede Müjdeledi.

Keçiören Belediyesi tarafından Yükseltepe Mahallesinde yapımı tamamlanan iki parkın açılışı aynı anda yapılarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Açılış töreninde konuşmasına müjde ile başlayan Başkan Altınok Seçimlerden önce Sancaktepe Yükseltepe ve Şehit Kubilay mahallelerimize yakın bir alana 40 metre yükseklikte bir kule inşa edeceğimizin sözünü vermiştik. Bu kulemizin yapımına en kısa zamanda başlayacağız.

40 metrelik kuleden bakınca Atakule ve Ankara ayağımızın altında kalacak. Buradan bakınca Cumhuriyet Kulemizi de rahatlıkla görebileceksiniz. Ankaramızın yüzde 90ını gelip buradan görme imkânınız olacak. İçerisinde kütüphane restoran kafe nikâh salonu kreş gibi birçok sosyal donatı alanı olacak. dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Yükseltepe Mahalleside Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Üsteğmen Oğuz Kılıç ile 15 Temmuz Şehidi Fatih Kalunun isimlerinin verildiği parkların açılışlarını gerçekleştirdi.

YENİ AĞAÇLANDIRMA ALANI YAKINDA AÇILACAK

Açılışta Yükseltepe sakinlerine hitaben konuşan Altınok Yükseltepeye bu parklar dışında bir de ağaçlandırma alanı yapıyoruz. Burası da Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayevin ismini taşıyacak. 25 Kasımda bir tören yapacağız. Böylece 100 bin metrekarelik bir yeşil alanı şehrimize kazandırmış olacağız. İçinde oyun alanları yürüyüş koşu ve bisiklet yolu voleybol basketbol ve futbol sahası tenis kortu kaykay alanı gibi birçok hizmet alanı yer alacak.  Ayrıca Yükseltepede 40 bin metrekarelik bir alanı daha sosyal donatı alanı olarak mahallemize kazandıracağız. ifadelerini kullandı.

40 MİLYON LİRALIK ASFALT SERİYORUZ

Gece gündüz demeden mahallelerimizi gezip şehrimizin röntgenini çekiyoruz diyerek konuşmasını sürdüren Altınok şunları söyledi: Yükseltepe Sancaktepe ve Şehit Kubilay mahallerini birbirine bağlayan üçgende bulunan metruk yapıları yıktık. İçerisinde her türlü melanet vardı. Kamulaştırma yapabilirsek burayı da güzel bir rekreasyon alanı yapacağız. Her kuruşunuzu sizler için hizmete dönüştürüyoruz. Çankayadan daha iyi havaalanı gibi asfalt çalışması yapıyoruz. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan pahalıdır. Bu sene 40 milyon liralık asfalt seriyoruz. Birçok Belediye bunu yapamıyor. Kızılayın göbeğine gidin böyle bir asfalt yok. En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir.

HALK OYLAMASINDAN KARAKOL ÇIKTI

Altınok konuşması sırasında Yükseltepeye inşa edilen mahalle konağının karakol olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki talepleri de mahalle sakinlerine sorarak mini bir halk oylaması yaptı. Vatandaşa karakol olsun mu olmasın mı şeklinde soru yönelten Altınok karakol olsun tercihinin yoğun alkış aldığını görünce burayı en kısa zamanda karakol olarak ilçe emniyet müdürlüğüne tahsis edeceklerini duyurdu.

KEÇİÖRENİ ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ

Keçiöreni ortak akılla istişare ederek yönettiklerini anımsatan Altınok şunları kaydetti:Emniyet müdürlüğümüzden mahalle konağını karakol yapma yönünde bir talep geldi. Şehit Kubilay Yükseltepe Sancaktepe mahallemize hitap edecek bir karakol yapacağız dediler. Ben de vatandaşlarımıza bir soralım buranın sahibi vatandaş belediye başkanı emanetçidir dedim. Şu anda sizlere sorduk Sizlerin de kararıyla burayı karakol olarak ben en kısa zamanda Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze tahsis edeceğiz. Onun yerine daha büyük bir mahalle konağını da kültür merkezi olarak buraya kazandıracağız.

Başkan Altınok Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Üsteğmen Oğuz Kılıç ve 15 Temmuz Şehidi Fatih Kalu parklarının açılışlarını vatandaşlarla birlikte kurdele keserek gerçekleştirdi.

15 Kas 2020 - 12:11 Ankara- Siyaset

# ANKARA FOTO HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara İçişleri Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İçişleri Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir?
CHP Ankara İl Başkanı Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Kimdir? mask
CHP Ankara İl Başkanı Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Kimdir?
MHP Ankara İl Başkanı Kimdir? MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ Kimdir? mask
MHP Ankara İl Başkanı Kimdir? MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ Kimdir?
Ankara Adalet Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Adalet Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Anayasa Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Anayasa Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır? mask
Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır?
Ankara’da Aksam Ezani Kaçta Okunuyor? Akşam Namazı Nasıl Kılınır? mask
Ankara’da Aksam Ezani Kaçta Okunuyor? Akşam Namazı Nasıl Kılınır?
Ankara'da Aşk-ı Memnu Sahne Sahne Gerçek Oldu! "Behlül ve Bihter Olayı" Milyonlara "Yazıklar Olsun" Dedirtti! mask
Ankara'da Aşk-ı Memnu Sahne Sahne Gerçek Oldu! "Behlül ve Bihter Olayı" Milyonlara "Yazıklar Olsun" Dedirtti!
Ankara'nın Simgesi Modifiyeli Şahinler, Sıfır Araçları Solladı! 5 Binlik Araba Şimdi 50 Bin TL! mask
Ankara'nın Simgesi Modifiyeli Şahinler, Sıfır Araçları Solladı! 5 Binlik Araba Şimdi 50 Bin TL!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çukur'un Cumalisi Yasak Elma Darbesiyle Karşı Karşıya Kaldı! Çukur İzleyenler ve Yasak Elma İzleyenler Harekete Geçti! Neler Oluyor? mask
Çukur'un Cumalisi Yasak Elma Darbesiyle Karşı Karşıya Kaldı! Çukur İzleyenler ve Yasak Elma İzleyenler Harekete Geçti! Neler Oluyor?
Masterchef İzleyenleri Artık Çıldıracak! 16. İfşa Şoku Yayınlandı… 15 Kasım 2020 Pazar Kimin Eleneceği Belli Oldu! Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Deliye Dönecek… mask
Masterchef İzleyenleri Artık Çıldıracak! 16. İfşa Şoku Yayınlandı… 15 Kasım 2020 Pazar Kimin Eleneceği Belli Oldu! Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Deliye Dönecek…
Ankara Çankaya Belediyesi'nden detaylı ilaçlama mask
Ankara Çankaya Belediyesi'nden detaylı ilaçlama
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 bin 922 kişiye ceza verildi mask
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 bin 922 kişiye ceza verildi
Efsane Cuma, Yalnızlar Günü, Efsane Kasım "indirim kampanyası" uyarısı mask
Efsane Cuma, Yalnızlar Günü, Efsane Kasım "indirim kampanyası" uyarısı
"Babil Final Yapıyor!" Ortaya Çıkan O İddia Tüm Seyircileri İsyan Ettirdi, Büyük Kaos Çıktı! "Tarih Belli Oldu" İddiaları İse Kafaları Karıştırdı... mask
"Babil Final Yapıyor!" Ortaya Çıkan O İddia Tüm Seyircileri İsyan Ettirdi, Büyük Kaos Çıktı! "Tarih Belli Oldu" İddiaları İse Kafaları Karıştırdı...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL