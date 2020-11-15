Masterchef'te Kavga Skandalı! Yumruklar Havada Uçuştu! Bu kez de büyük bir kavga ile gündeme düşen Masterchef Türkiye 2020, kavgayı gören ve duyan herkesi şok etti.



Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8 kanalında yayınlanan ve herkesi ekran başına kilitleyerek reytingleri alt üst eden Masterchef Türkiye 2020, her gün başka bir olayla gündeme geliyor.

Bu sezona inanılmaz bir giriş yapan programda heyecan doruklarda yaşanırken, şampiyonluk yarışı da iyice kızışmış durumda.



Her hafta bir gün dış çekimler için bir şehre seyahat eden ve oranın yöresel yemeklerini yapan Masterchef Türkiye yarışmacıları çok büyük bir kavganın ortasında kaldı.



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