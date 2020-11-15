Masterchef'te Kavga Skandalı! Yumruklar Havada Uçuştu!
Türkiye'nin en çok izlenen programı Masterchef Türkiye'de olaylar bitmiyor. Son haftalarına yaklaşılan yarışma programı her gün başka bir bombayla gündeme oturuyor.
Masterchef'te Kavga Skandalı! Yumruklar Havada Uçuştu! Bu kez de büyük bir kavga ile gündeme düşen Masterchef Türkiye 2020, kavgayı gören ve duyan herkesi şok etti.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8 kanalında yayınlanan ve herkesi ekran başına kilitleyerek reytingleri alt üst eden Masterchef Türkiye 2020, her gün başka bir olayla gündeme geliyor.
Bu sezona inanılmaz bir giriş yapan programda heyecan doruklarda yaşanırken, şampiyonluk yarışı da iyice kızışmış durumda.
Her hafta bir gün dış çekimler için bir şehre seyahat eden ve oranın yöresel yemeklerini yapan Masterchef Türkiye yarışmacıları çok büyük bir kavganın ortasında kaldı.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
15 Kas 2020 - 16:28 - Masterchef Türkiye 2020
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.