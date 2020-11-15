Acun Ilıcalı'dan Olay Açıklama! İnşallah Batmam?
Türkiye'nin en iyi televizyoncusu olan Acun Ilıcalı, katılmış olduğu bir televizyon programında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Acun Ilıcalı'dan Olay İtiraf! İflas mı Ediyor? Tv8 kanalının sahibi, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı katıldığı bir televizyon programında sarf etmiş olduğu cümlelerle herkesi şaşırttı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Tv8'de yayınlanan programların yanı sıra yeni projeleri hakkında da açıklamalarda bulundu.
Televizyonda her şeyin sınırlı olduğunu söyleyen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, televizyonda istediğini tam anlamıyla yapamadığını dile getirdi.
Özellikle yeni kurduğu dijital platform olan Exxen hakkında da konuşan Acun Ilıcalı, yeni projesi Exxen ile ilgili açıklamalarda bulunurken şok edici sözler sarf etti.
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15 Kas 2020 - 16:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.