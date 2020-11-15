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- 15 Kas 2020 - 16:42 G: 15 Kas 2020 - 18:43

Acun Ilıcalı'dan Olay Açıklama! İnşallah Batmam?

Türkiye'nin en iyi televizyoncusu olan Acun Ilıcalı, katılmış olduğu bir televizyon programında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı'dan Olay İtiraf! İflas mı Ediyor? Tv8 kanalının sahibi, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı katıldığı bir televizyon programında sarf etmiş olduğu cümlelerle herkesi şaşırttı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Tv8'de yayınlanan programların yanı sıra yeni projeleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Televizyonda her şeyin sınırlı olduğunu söyleyen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, televizyonda istediğini tam anlamıyla yapamadığını dile getirdi.

Özellikle yeni kurduğu dijital platform olan Exxen hakkında da konuşan Acun Ilıcalı, yeni projesi Exxen ile ilgili açıklamalarda bulunurken şok edici sözler sarf etti.

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15 Kas 2020 - 16:42 - Magazin

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