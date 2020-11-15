Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu!
Sevilen dizi Menajerimi Ara'ya konuk oyuncu olarak katılan ünlü şarkıcı İrem Derici, diziye konuk olduğuna bin pişman oldu.
Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu! Star Tv ekranlarında yayınlanan ve sanat ve müzik dünyasında yaşananları gerçekçi bir dille izleyiciye anlatan Menajerimi Ara'nın her bölümü değişik sürprizlere gebe.
Her bölümde izleyicisini şaşırtmayı başaran Menajerimi Ara, yeni bölümünde sevilen şarkıcı İrem Derici'yi konuk etti.
Ancak ne olduysa bu gelişmeden sonra oldu. Dizide başına gelenler yüzünden perişan olan İrem Derici, Menajerimi Ara'ya katılacağına çok pişman oldu.
İrem Derici'nin konuk oyuncu olarak katıldığı dizinin çekimlerinin ardından başına gelmeyen kalmadı.
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15 Kas 2020 - 16:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.