Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Kas 2020 - 16:55 G: 15 Kas 2020 - 17:10

Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu!

Sevilen dizi Menajerimi Ara'ya konuk oyuncu olarak katılan ünlü şarkıcı İrem Derici, diziye konuk olduğuna bin pişman oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu! Star Tv ekranlarında yayınlanan ve sanat ve müzik dünyasında yaşananları gerçekçi bir dille izleyiciye anlatan Menajerimi Ara'nın her bölümü değişik sürprizlere gebe.

Her bölümde izleyicisini şaşırtmayı başaran Menajerimi Ara, yeni bölümünde sevilen şarkıcı İrem Derici'yi konuk etti.

Ancak ne olduysa bu gelişmeden sonra oldu. Dizide başına gelenler yüzünden perişan olan İrem Derici, Menajerimi Ara'ya katılacağına çok pişman oldu.

İrem Derici'nin konuk oyuncu olarak katıldığı dizinin çekimlerinin ardından başına gelmeyen kalmadı.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

15 Kas 2020 - 16:55 - Magazin

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Hercai'nin Yıldızı Akın Akınözü'nün Sevgilisi Öyle Bir Yorum Yaptı ki, Herkesi Gülme Krizine Soktu! Akın Akınözü'nde Şok Cevap Geldi... mask
Hercai'nin Yıldızı Akın Akınözü'nün Sevgilisi Öyle Bir Yorum Yaptı ki, Herkesi Gülme Krizine Soktu! Akın Akınözü'nde Şok Cevap Geldi...
Çukur'un Cumalisi Yasak Elma Darbesiyle Karşı Karşıya Kaldı! Çukur İzleyenler ve Yasak Elma İzleyenler Harekete Geçti! Neler Oluyor? mask
Çukur'un Cumalisi Yasak Elma Darbesiyle Karşı Karşıya Kaldı! Çukur İzleyenler ve Yasak Elma İzleyenler Harekete Geçti! Neler Oluyor?
"Babil Final Yapıyor!" Ortaya Çıkan O İddia Tüm Seyircileri İsyan Ettirdi, Büyük Kaos Çıktı! "Tarih Belli Oldu" İddiaları İse Kafaları Karıştırdı... mask
"Babil Final Yapıyor!" Ortaya Çıkan O İddia Tüm Seyircileri İsyan Ettirdi, Büyük Kaos Çıktı! "Tarih Belli Oldu" İddiaları İse Kafaları Karıştırdı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Polat'ı Beklerken Memati Bombası Patladı! Gürkan Uygun EDHO'ya Geliyor! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Polat'ı Beklerken Memati Bombası Patladı! Gürkan Uygun EDHO'ya Geliyor!
Sadakatsiz'in Yıldızı Fena Yakalandı! mask
Sadakatsiz'in Yıldızı Fena Yakalandı!
Arka Sokaklar Oyuncularını Para Basıyor! Aldıkları Ücreti Duyanlar Gözlerine İnanamıyor... mask
Arka Sokaklar Oyuncularını Para Basıyor! Aldıkları Ücreti Duyanlar Gözlerine İnanamıyor...
Sen Çal Kapımı'da Korku Dolu Anlar! Ünlü Oyuncu Ölümden Döndü! mask
Sen Çal Kapımı'da Korku Dolu Anlar! Ünlü Oyuncu Ölümden Döndü!
Kırmızı Oda'nın Hayat’ı Nilsu Yılmaz Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler... mask
Kırmızı Oda'nın Hayat’ı Nilsu Yılmaz Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler...
Bir Başkadır Konusu Ne? Netflix Bir Başkadır Nerede Çekiliyor? Oyuncu Kadrosu... mask
Bir Başkadır Konusu Ne? Netflix Bir Başkadır Nerede Çekiliyor? Oyuncu Kadrosu...
Kırmızı Oda'nın Selvi'si Sema Keçik Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler... mask
Kırmızı Oda'nın Selvi'si Sema Keçik Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler...
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den Şok Sözler! ''Ben Utanıyorum!'' mask
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den Şok Sözler! ''Ben Utanıyorum!''
Acun Ilıcalı'dan Olay Açıklama! İnşallah Batmam? mask
Acun Ilıcalı'dan Olay Açıklama! İnşallah Batmam?
Hercai'nin Yıldızı Akın Akınözü'nün Sevgilisi Öyle Bir Yorum Yaptı ki, Herkesi Gülme Krizine Soktu! Akın Akınözü'nde Şok Cevap Geldi... mask
Hercai'nin Yıldızı Akın Akınözü'nün Sevgilisi Öyle Bir Yorum Yaptı ki, Herkesi Gülme Krizine Soktu! Akın Akınözü'nde Şok Cevap Geldi...
Sadakatsiz'in Yıldızı Fena Yakalandı! mask
Sadakatsiz'in Yıldızı Fena Yakalandı!
Sen Çal Kapımı'nın Yıldızı Herkesi Şoka Soktu! Asıl Meslekleri Ortaya Çıktı... “Tuvalet Temizliği” mask
Sen Çal Kapımı'nın Yıldızı Herkesi Şoka Soktu! Asıl Meslekleri Ortaya Çıktı... “Tuvalet Temizliği”
İbrahim Tatlıses İlk Defa Açıkladı! Duyduklarınıza İnanamayacaksınız! mask
İbrahim Tatlıses İlk Defa Açıkladı! Duyduklarınıza İnanamayacaksınız!
Sen Çal Kapımı'da Korku Dolu Anlar! Ünlü Oyuncu Ölümden Döndü! mask
Sen Çal Kapımı'da Korku Dolu Anlar! Ünlü Oyuncu Ölümden Döndü!
Sakadatsiz Dizisi İzleyenleri Baygınlık Geçirebilir! Volkan’a Ait Mesajların İfşası Yayıldı, Herkes Bunu Konuşuyor mask
Sakadatsiz Dizisi İzleyenleri Baygınlık Geçirebilir! Volkan’a Ait Mesajların İfşası Yayıldı, Herkes Bunu Konuşuyor
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Şok İtiraf! mask
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Şok İtiraf!
Caroline'den Serdar Ortaç İçin Şok Sözler! ''Serdar bir Projeydi!'' mask
Caroline'den Serdar Ortaç İçin Şok Sözler! ''Serdar bir Projeydi!''
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Yapılmış En Yanlış Bilgilendirme! Türk Doktorlar Çalışma Yapınca Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı! mask
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Yapılmış En Yanlış Bilgilendirme! Türk Doktorlar Çalışma Yapınca Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı!
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Gelen En Tehlikeli Uyarı Yapıldı! 5 Milyonu İlgilendiriyor! Uzmanlar Uyardı: ''Her Şeye Hazırlıklı Olun!'' mask
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Gelen En Tehlikeli Uyarı Yapıldı! 5 Milyonu İlgilendiriyor! Uzmanlar Uyardı: ''Her Şeye Hazırlıklı Olun!''
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den Şok Sözler! ''Ben Utanıyorum!'' mask
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den Şok Sözler! ''Ben Utanıyorum!''
Aksaray'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı mask
Aksaray'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu! mask
Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu!
Acun Ilıcalı'dan Olay Açıklama! İnşallah Batmam? mask
Acun Ilıcalı'dan Olay Açıklama! İnşallah Batmam?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL