Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu! Star Tv ekranlarında yayınlanan ve sanat ve müzik dünyasında yaşananları gerçekçi bir dille izleyiciye anlatan Menajerimi Ara'nın her bölümü değişik sürprizlere gebe.



Her bölümde izleyicisini şaşırtmayı başaran Menajerimi Ara, yeni bölümünde sevilen şarkıcı İrem Derici'yi konuk etti.

Ancak ne olduysa bu gelişmeden sonra oldu. Dizide başına gelenler yüzünden perişan olan İrem Derici, Menajerimi Ara'ya katılacağına çok pişman oldu.



İrem Derici'nin konuk oyuncu olarak katıldığı dizinin çekimlerinin ardından başına gelmeyen kalmadı.



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