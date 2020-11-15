Aksaray'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aksaray'da otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Mehmet Uca (25) idaresindeki 42 HBK 19 plakalı otomobil, Konya-Aksaray kara yolunun 30. kilometresinde aynı yöne giden Abdullah Özkan (29) kontrolündeki 68 BK 540 plakalı tıra çarptı.
Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otomobildeki Alican Uğur (25), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü Uca'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.