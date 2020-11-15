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- 15 Kas 2020 - 17:08 G: 15 Kas 2020 - 17:09

Aksaray'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Aksaray'da otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Mehmet Uca (25) idaresindeki 42 HBK 19 plakalı otomobil, Konya-Aksaray kara yolunun 30. kilometresinde aynı yöne giden Abdullah Özkan (29) kontrolündeki 68 BK 540 plakalı tıra çarptı.

Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobildeki Alican Uğur (25), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü Uca'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

15 Kas 2020 - 17:08 AA Aksaray- Asayiş

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