Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den Şok Sözler! ''Ben Utanıyorum!'' Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve adeta fırtınalar estiren Sadakatsiz dizisi son günlerde ülkenin en çok konuştuğu konuların başında geliyor.



Konusu ve sahneleri ile bu sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Sadakatsiz, daha bu sezon yayın hayatına başlamasına karşın reyting sıralamasında zirveye yerleşen dizi her bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitliyor.

Hal böyle olunca da dizinin oyuncularının da attıkları her adım olay oluyor. Dizide yer alan tüm oyuncular her hareketi ve sözüyle ülke gündeminin başlarında yer alıyor.



Dizinin en sevilen oyuncularından bir tanesi de, dizide Derya karakterini canlandıran usta oyuncu Özge Özder. Yakında anne olmaya hazırlanan oyuncu son yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti.



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