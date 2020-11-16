Masterchef'ten Elenen Esra'ya Acun Ilıcalı'dan Flaş Teklif! Bu Kadarına da Pes Artık!
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Masterchef Türkiye'de heyecan dorukta. Yarışmanın son haftalarına girilirken, artık favori adaylarda bir bir elenmeye başladı.
Masterchef'ten Elenen Esra'ya Acun Ilıcalı'dan Flaş Teklif! Bu Kadarına da Pes Artık! Masterchef Türkiye 2020'nin en göze çarpan isimlerinden biri olan Furkan, geçtiğimiz hafta yarışmaya veda ederek herkesi üzmüş hem de şaşırtmıştı.
Yarışmada göstermiş olduğu performans ile bir çok kişi tarafından favori gösterilen Furkan, özellikle tatlılarda göstermiş olduğu performans ile herkesi kendisine hayran bırakmıştı.
Ancak beklenmedik bir şekilde Masterchef Türkiye 2020'ye veda eden Furkan, bu vedasıyla hem hayranlarını hem yarışma arkadaşlarını hem de jüri üyelerini üzmüş ve şaşırtmıştı.
Furkan'ın vedasının ardından yeni bir haftaya girilen yarışmada hafta çok heyecanlı başlamıştı. Emir ve Esra'nın takım kaptanı olduğu haftada kırmızı ve mavi takımlar en iddialı olacaklarını düşündükleri ekipleri bir araya getirdiler.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
16 Kas 2020 - 09:37 - Masterchef Türkiye 2020
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.