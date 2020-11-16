Masterchef'ten Elenen Esra'ya Acun Ilıcalı'dan Flaş Teklif! Bu Kadarına da Pes Artık! Masterchef Türkiye 2020'nin en göze çarpan isimlerinden biri olan Furkan, geçtiğimiz hafta yarışmaya veda ederek herkesi üzmüş hem de şaşırtmıştı.



Yarışmada göstermiş olduğu performans ile bir çok kişi tarafından favori gösterilen Furkan, özellikle tatlılarda göstermiş olduğu performans ile herkesi kendisine hayran bırakmıştı.

Ancak beklenmedik bir şekilde Masterchef Türkiye 2020'ye veda eden Furkan, bu vedasıyla hem hayranlarını hem yarışma arkadaşlarını hem de jüri üyelerini üzmüş ve şaşırtmıştı.



Furkan'ın vedasının ardından yeni bir haftaya girilen yarışmada hafta çok heyecanlı başlamıştı. Emir ve Esra'nın takım kaptanı olduğu haftada kırmızı ve mavi takımlar en iddialı olacaklarını düşündükleri ekipleri bir araya getirdiler.



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