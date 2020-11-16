Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorun'dan Azerbaycana Destek Açıklaması
Başkan Okan Ertorun:"Türkiyenin Azerbaycanın toprak bütünlüğünün korunması için elinden gelen her desteği verecektir. Ertorun Azerbaycan işgal edilmiş topraklar ve Karabağ konusunda işgal bitene kadar biz ülkücüler olarak Azerbaycanın yanında olacağız"
Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorundan Azerbaycana Destek Açıklaması: Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorun Biz ülkücüler olarak her zaman ve her durumda olduğu gibi Azerbaycanın yanındayız. Ülkü Ocakları Eski Başkanı ve Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorun Azerbaycan yalnız değildir dedi.
Başkan Ertorun yaptığı açıklamada İşgalci ermenilerin saldırısında şehit olan Azerbaycan Türkü gardaşlarımıza Allahtan rahmet dilerim. Karabağ Türk dünyası için milli namustur yeniden Azerbaycanın olacaktır. İşgalden kurtarılan Türk köyleri zaferin habercisidir. Her zaman yanındayız her şartta yanındayız.
Ermenistanın Azerbaycan mevzilerine ve sivil halka yönelik saldırısına ilişkin Ertorun Elbette Azerbaycan ordusu gereğini yaptı ve bu saldırıları püskürttü. Buradan şunu görüyoruz Ermenistan özellikle işgal ettiği topraklardan dikkati başka yerlere çekmek istiyor ve yeni çatışma alanları oluşturarak dikkat dağıtmak istiyor. Bu oyuna gelmeyeceğiz.
Türkiyenin Azerbaycanın toprak bütünlüğünün korunması için elinden gelen her desteği verecektir. Ertorun Azerbaycan işgal edilmiş topraklar ve Karabağ konusunda işgal bitene kadar biz ülkücüler olarak Azerbaycanın yanında olacağız.
27 yıldır işgal ve saldırılar sürüyor. Buna artık bir dur deme zamanı gelmiştir. İran ve Rusya Ermenistana açıktan destek veriyor. Bu kabul edilemez. Ülkücüler olarak Yeniden Rüzgâr Birliği Fırtına Timi olmaya hazırız. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçelinin talimatını bekliyoruz dedi.
16 Kas 2020 - 11:09 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.