Ak Parti Pursaklar 5. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı! İşte Başkan ve Yönetim Kurulu

AK Parti Pursaklar 5. Olağan İlçe Kongresi Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kongreye AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yeğin, Nevzat Ceylan, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız bir önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ilçe belediye başkanları ve çok sayı partili katıldı.

Kongrede divan heyeti belirlendikten sonra gündem faaliyet gelir-gider ve hesap raporları okunarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Gelecek dönem için tahmini bütçe raporu delegelere aktarılıp oylandıktan sonra mevcut Başkan Servet Türkayıkın aday olduğu tek listeyle seçime gidildi.

TÜRKIYE39NIN BÖLGESINDE VERDIĞI MÜCADELE BÜYÜK BIR TARIHIN VE BÜYÜK BIR IDEALIN MÜCADELESIDIR

Millet için çalışmalarının artarak devam edeceğini belirten Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler Türkiyenin bölgesinde verdiği mücadele sadece siyasi değildir. Büyük bir tarihin büyük bir sorumluluğun ve büyük bir idealin mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan hakkın bayraktarlığını yaptığı için bugün hedef haline geldi. Onun için kim ne yarsa yapsın 21. yüzyıl Türkiye asrı olacak. Buna Allahın izni ile kimse engel olmayacaktır. Artık bu millet şahlanmıştır. Bu millet ekonomik iktisadi sanayi en önemlisi şuur olarak şahlanmıştır dedi.

2023 HEDEFLERINE EMIN ADIMLARLA ILERLEMEYI SÜRDÜRECEĞIZ

Hedeflere ulaşmak için yılmadan yorulmadan çalışmalarına devam edeceklerini belirten Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan AK Parti Türkiyeye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde kongrelerini gerçekleştiriyor. Parti olarak milletle olan beraberliğimiz bu kongre sonrasında artarak devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın bizlere gösterdiği 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz dedi.

HIZMET BELEDIYECILIĞI VE GÖNÜL BELEDIYECILIĞI ILE 2023 HEDEFLERIMIZE EMIN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

Gece gündüz demeden durmadan yorulmadan çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin 18 ay önce görevi devr alırken sayın cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Bir taraftan hizmet üretip diğer taraftan gönüller kazanacağız diye. O günden bugüne hiç durmadan hep çalıştık çalışmaya da devam ediyoruz. Hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği şiarından vazgeçmeden 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz yürümeye devam edeceğiz. Bizden desteğini hiç esirgemeyen başta cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza il başkanımıza ve milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. 5.olağan kongremizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ak Parti kadrolarında bugüne kadar görev almış dava ve yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor bugünden sonra bayrağı devr alacak kardeşlerime de başarılar diliyorum dedi.