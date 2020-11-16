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- 16 Kas 2020 - 11:35 G: 16 Kas 2020 - 11:51

Ankara Keçiören’de kaliteli hizmet için semt pazarlarına sıkı denetim

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının artış göstermesiyle birlikte pazar esnafına fiyat ve kalite denetiminde bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınının artış göstermesiyle birlikte pazar esnafına fiyat ve kalite denetiminde bulundu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşımızın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve tüketmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Pazarlarımızda satışı yapılan sebze ve meyvelerin fiyatlarını da günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçiyoruz.” dedi.

ALTINOK’TAN GÜNLÜK DENETİM

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri ilçede kurulan 43 semt pazarında vatandaşın kaliteli hizmete ulaşabilmesi için denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da günlük olarak denetlediği semt pazarlarında vatandaşın taze ve kaliteli ürün alması için büyük bir hassasiyet gösteriliyor.

SEBZE VE MEYVE FİYATLARI GÜNLÜK DUYURULUYOR

Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla pazarlardaki sebze ve meyve fiyatları günlük olarak Keçiören Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurularak fahiş fiyatlı ürün satışının da önüne geçiliyor. Bu kapsamda pazarlarda satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını tek tek denetleyen zabıta ekipleri, günlük duyurulan sebze ve meyve fiyat listesi ile pazar tezgâhında bulunan fiyatları karşılaştırarak bu uygulamanın sürdürebilirliğini sağlıyor. Denetimler sırasında “fiyat kurallarına” uymayan pazar esnafı önce uyarılıyor bir sonraki ihlalinde ise cezai işlemle karşı karşıya kalıyor.

TMM KURALLARINA UYALIM!”

Bu arada Başkan Altınok, kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olan vatandaşı temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına uymaları konusunda uyararak şunları kaydetti:

“Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMM’ye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda, pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu, maskesiz sokağa çıkmanın vebal olduğunu anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz.”

16 Kas 2020 - 11:35 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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