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- 16 Kas 2020 - 11:49 G: 16 Kas 2020 - 11:55

Ankara Yenimahalle kütüphaneleri kapılarını açtı

Yenimahalle Belediyesi’nin ders çalışma ortamı bulamayan çocuklar ve sınavlara hazırlanan gençler ile okuma sevdalısı Yenimahalleliler için hizmete açtığı ancak pandemi sebebiyle bir süredir kapalı olan kütüphaneleri, yeniden hizmete açıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sınavlar hazırlanmak ve ders çalışmak isteyen sakinlere eğitim desteği sunan Yenimahalle Belediyesi; Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Ata, Serhat, Kaletepe, Turgut Özal Kültür Merkezileri, Demetevler ve Ragıp Tüzün Eğitime Destek Merkezleri’nde ve Meydan AVM belediye ek hizmet binası olmak üzere 9 ayrı noktada ilçe sakinlerine kütüphane hizmeti sunuyor.

9 ayrı noktada 7 gün kütüphane hizmeti

Pandemi sürecinde gerekli tüm önlemler alınarak kapılarını tekrar ilçe sakinlerine açan Yenimahalle Belediyesi kütüphaneleri, sabah 10:00 ve akşam 20:00 saatleri arasında haftanın 7 günü hizmet verecek.

Hizmete açılan tüm eğitim yuvalarında ve kütüphanelerde covid 19 ile ilgili gereken tüm önlemlerin alındığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de gençlerin ve çocukların iyi üniversitelerde okumasını, iyi mesleklerde çalışmasını hedefliyoruz. Bu nedenle evinde ders çalışma ortamı bulamayan, sınavlara hazırlanma şansını yakalayamayan tüm sakinlerimize temiz ve güvenli bir ortam sunuyoruz. Ülke genelinde pandemi nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda birçok hizmete ara vermek zorunda kaldık. Gerekli tüm önlemleri alıyor ve bu eğitim yuvalarını birer birer vatandaşın hizmetine açıyoruz. Bu süreçte özellikle vatandaşlarımızın temizlik, sosyal mesafe kurallarına maske kullanımına dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

16 Kas 2020 - 11:49 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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