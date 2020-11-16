Çukur'da Şok Saldırı! Meke Diziye Veda mı Ediyor? Seyirciler İsyan Etti! Yayın hayatına başladığı ilk andan itibaren seyirciyi ekran başına kilitleyen Çukur, kısa süre içerisinde Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasına adını yazdırmayı başardı.



Senaryosuyla, oyuncu kadrosuyla Türk televizyonlarında çekilmiş en kaliteli ve en iddialı yapımlarından biri olan Çukur, bu sezonda fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Çukur'un 103. bölümü heyecanla beklenirken, dizinin bu yeni bölümüne ait 2. fragmanda yayınlandı.



Fragmanı izleyen Çukur hayranlarının kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. Çünkü Çukur'a bir saldırı düzenlendi ve bu saldırıda dizinin en çok sevilen isimlerinden biri olan Meke, ölümle burun buruna kaldı.



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