Çukur'da Şok Saldırı! Meke Diziye Veda mı Ediyor? Seyirciler İsyan Etti!
Show Tv ekranlarının efsane dizisi Çukur'da heyecan dorukta. Sefa'nın saldırısı Çukur'da şok etkisi yaratırken Meke'nin durumu ise Çukur hayranlarını inanılmaz korkuttu.
Çukur'da Şok Saldırı! Meke Diziye Veda mı Ediyor? Seyirciler İsyan Etti! Yayın hayatına başladığı ilk andan itibaren seyirciyi ekran başına kilitleyen Çukur, kısa süre içerisinde Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasına adını yazdırmayı başardı.
Senaryosuyla, oyuncu kadrosuyla Türk televizyonlarında çekilmiş en kaliteli ve en iddialı yapımlarından biri olan Çukur, bu sezonda fırtına gibi esmeye devam ediyor.
Çukur'un 103. bölümü heyecanla beklenirken, dizinin bu yeni bölümüne ait 2. fragmanda yayınlandı.
Fragmanı izleyen Çukur hayranlarının kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. Çünkü Çukur'a bir saldırı düzenlendi ve bu saldırıda dizinin en çok sevilen isimlerinden biri olan Meke, ölümle burun buruna kaldı.
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16 Kas 2020 - 12:04 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.