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- 16 Kas 2020 - 12:46 G: 16 Kas 2020 - 13:10

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Hababam Sınıfı Detayı Herkesi Şok Etti!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni transferleri ile birlikte fırtınalar estirmeye ve adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Hababam Sınıfı Detayı Herkesi Şok Etti! Dizi reytingleri alt üst etmeye devam ederken hakkında çıkan flaş haberlerinde ardı arkası kesilmiyor.

Son bir kaç aydır dizi ile ilgili ortaya atılan en büyük iddia ise Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın transfer edileceği ile ilgili iddialar oldu.

Ancak bu konu hakkında ne bir adım ne de bir açıklama geldi. Dizi başka oyuncuları transfer ederek yoluna devam etme kararı aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu kadar çok sevilip, konuşulunca, hakkında da her gün yeni haberlerin çıkması kaçınılmaz oluyor.

Dizi ile ilgili çok konuşulacak bir detay daha ortaya çıktı. Duyanları hayretler içerisinde bırakan bu iddia dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

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16 Kas 2020 - 12:46 - Dizi Haberleri

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