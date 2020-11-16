Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Nerede, Nasıl Gidilir? İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinde başta nüfus müdürü olmak üzere birçok şef ve memur da görev yapmaktadır. Geniş yetki alanı ve fazla sayıda çalışanı ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri geniş yetki alanına sahiptir.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine birçok vatandaş farklı sebeplerle başvuru da bulunmaktadır. Kimlik işlemi gerçekleştirmek isteyenlerden evlenmek isteyenlere, ile yeni taşınanlardan adres değiştirenlere birçok vatandaşın il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne başvuruda da bulunması gerekmektedir. İllerin en aktif kullanılan kamu kuruluşlarından biri olan il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinin nerede olduğu ise merak edilmektedir.



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