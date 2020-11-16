7’den 70’e Ankaralıların Yeni Gözdesi: Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını gerçekleştirdiği Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, Başkentlilerin yeni gözdesi oldu. Aileleriyle birlikte Çubuk-1 Barajına akın eden vatandaşlar Atatürk Evi ve Seyir Tepesi’ni gezerek, yeşillikler içinde bol bol yürüyüş yapıyor. Çubuk-1 Barajı hafta sonu da Feza Gürsey Bilim Merkezi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen “Bilimin Eğlenceli Dünyası” adlı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve tepeden tırnağa yeniden restore edilerek hizmete açılan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon alanı, Başkentlilerin özellikle hafta sonları uğrak noktası oldu.

YEŞİLLİKLER İÇİNDE BİR BARAJ

Muhteşem doğasının yanı sıra yeşilin her tonunu barındıran Çubuk-1 Barajı son günlerde 7’den 70’e Başkentlilerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelmeye başladı.

Yenilenen çevresi, oyun alanları, Atatürk Evi, Seyir Tepesi, bisiklet ve yürüyüş yolları, etkinlik ve mesire alanları, serası ile spor sahasının yer aldığı ve merkeze yakın olan Çubuk-1 Barajı’nda vatandaşlar çocuklarıyla birlikte keyifli dakikalar geçiriyor.

ÇOCUKLARA YÖNELİK BİLİM GÖSTERİSİ

Feza Gürsey Bilim Merkezi’nin her hafta farklı park ve rekreasyon alanlarında çocuklara yönelik gerçekleştirdiği eğlenceli bilim gösterisinin bu haftaki adresi Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanıydı.

Feza Gürsey Bilim Merkezi eğitmenlerinden Neslihan Küçükkahveci, çocukların eğlenirken daha kolay öğrendiğine dikkat çekerek, “7-10 yaş arası çocuklara yönelik sıvı azot gösterisi ve deneyler yaptık. Pandemi süreci nedeniyle bize gelemedikleri için biz onlara ulaştık. Çubuk-1 Barajı’na gelen çocuklarımız için de sürpriz oldu, bilim gösterimize katıldılar” dedi.

Aileleriyle birlikte bilim gösterisini izleyen ve aktif olarak düzenlenen oyunlara katılan minikler, hem eğlendi hem öğrendi.

-Eymen Eser: “Babaannemi gezdirmeye gelmiştik, bilim gösterisini görünce izledim. Çok memnun kaldım.”

-Melis Utku: “Buraya ilk defa geldim gerçekten çok güzel bir yer. Bilimsel gösterileri izlerken azotun tehlikeli bir şey olduğunu öğrendim.”

-Reyhan Süzer: “Diş sağlığı oyununa katıldım, çok mutlu oldum.”

-Elif Ada Işık: “Havanın sıcak olmasından dolayı ailemle birlikte buraya gezmeye geldik. Çocuklar için düzenlenen diş sağlığı oyununa katıldım. Bize buraları açan Mansur Yavaş dedemize teşekkür ederim.”

ÇUBUK-1 BARAJI BAŞKENTLİLERİN FOTOĞRAF KARELERİNE YANSIYOR

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nı ziyaret eden Başkentliler ise baraj alanını yeniden Ankara’ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Atilla Gazioğlu: “Torunlarım ve çocuklarım ile birlikte bugün buraya ilk defa geldim ve çok beğendim.” -Yaşar Burak Çalışkan: “Ailem ile birlikte ilk kez geldik. Baştan aşağı gezme fırsatımız oldu ve çok beğendik bunun için Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Aydın Okutan: “Doğma büyüme Ankaralıyım. Son 2 haftadır aralıksız geliyorum. Baştan aşağı gezme fırsatım oldu. Atatürk Evi’ni ve Seyir Tepesi’ni çok beğendim. Başkentliler adına Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Bayram Cömert: “Eşimle birlikte hafta sonları buraya gelmeye başladık ve adeta buranın bağımlısı olduk.”

-İlay Cömert: “Çubuk-1 Barajı gerçekten çok güzel olmuş. Doğası çok farklı, insan burada huzur buluyor.”

-Hasan Çelik: “Havanın güzel olmasını fırsat bilerek ailecek geldik. En çok Seyir Tepesi’ni beğendik.”

-Aygül Çelik: “Çubuk-1 Barajı’nın çevresi, suları çok temiz olmuş. Ciddi bir emek sarf edilmiş, emeği geçen herkese teşekkür ederim.”