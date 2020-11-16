Limon Tansiyonu Düşürür Mü? Tansiyonu En Hızlı Ne Düşürür?
Türkiye’de ve dünya üzerindeki birçok gelişmiş ülkede en sık görülen hastalıklar arasında hipertansiyon bulunur. Çok yaygın şekilde görülen hipertansiyonun farklı seviyeleri bulunmaktadır.
Limon Tansiyonu Düşürür Mü? Tansiyonu En Hızlı Ne Düşürür? Erken teşhisin son derece önemli olduğu tansiyon, insanları ölüme kadar götürebilir. Çok sık karşılaşıldığı için ciddiye alınmayan bir hastalık olsa da hipertansiyonun çok ciddi sonuçları olabilmektedir.
Türkiye’de 3 kişiden biri tansiyon hastasıdır. Hipertansiyonun bu kadar yüksek olmasının sebepleri arasında ilk olarak beslenme biçimi ve egzersiz eksikliği gösterilmektedir. Hipertansiyon hastası olan birçok kişi tansiyonu yükseldiğinde limon ya da sarımsak gibi gıdalarla kan basıncını normal seviyeye döndürmeye çalışır. Ancak bu çözümlerin geçerliliği hakkında tartışmalar devam etmektedir. Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Abacı hipertansiyon ile ilgili vatandaşların merak ettiği tüm konulara açıklık getirdi.
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16 Kas 2020 - 13:45 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.