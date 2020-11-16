Limon Tansiyonu Düşürür Mü? Tansiyonu En Hızlı Ne Düşürür? Erken teşhisin son derece önemli olduğu tansiyon, insanları ölüme kadar götürebilir. Çok sık karşılaşıldığı için ciddiye alınmayan bir hastalık olsa da hipertansiyonun çok ciddi sonuçları olabilmektedir.

Türkiye’de 3 kişiden biri tansiyon hastasıdır. Hipertansiyonun bu kadar yüksek olmasının sebepleri arasında ilk olarak beslenme biçimi ve egzersiz eksikliği gösterilmektedir. Hipertansiyon hastası olan birçok kişi tansiyonu yükseldiğinde limon ya da sarımsak gibi gıdalarla kan basıncını normal seviyeye döndürmeye çalışır. Ancak bu çözümlerin geçerliliği hakkında tartışmalar devam etmektedir. Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Abacı hipertansiyon ile ilgili vatandaşların merak ettiği tüm konulara açıklık getirdi.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>