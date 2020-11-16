2021 Yılbaşı Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak? Milli Piyango Bilet Fiyatları Kaç TL? Her sene Yılbaşı gecesi Milli Piyango çekilişi yapılıyor. Yaklaşık 1 ay önce satışı başlayan Milli Piyango biletlerinin tam, yarım ya da çeyrek bilet seçenekleri bulunuyor. Şanslı rakamları bulabilen kişiler biletlerinin türüne göre ikramiye kazanıyor. Üzerinde 1’den 9’a kadar rakamların yazılı olduğu biletlerden alan vatandaşlar yeni yılın şanslı ismi olmak için bekliyor.

Büyük bir heyecanla beklenen çekiliş ise 31 Aralık gecesi yapılıyor. Her sene yapılan Milli Piyango çekilişleri ile o senenin talihlileri belli oluyor. Milli Piyango çekilişi ile şansını deneyecek olan vatandaşlar ise 2021 Milli Piyango biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını ve ne kadar olduğunu merak ediyor.



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