Ankara'da Pasaport Randevusu Nasıl Alınır Ankara’da Pasaport Nereden Alınır? Yurt dışına çıkmak için en çok tercih edilen mevsimin yaz olmasından dolayı genellikle yaz mevsimlerinde pasaport randevuları ve başvuruları artmaktadır.

İşlemlerini daha kısa sürede gerçekleştirmek isteyen vatandaşların pasaport için kış aylarında başvuru yapmaları önerilmektedir. Pasaport alacak olan vatandaşlar gerçekleştirmeleri gereken işlemleri ve nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaya devam ediyor.



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