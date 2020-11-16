Mehmet Şef Masterchef'ten Ayrılıyor mu? İfşa Şokları Sonrasında Kızıyla Yeni Projesi...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Masterchef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, yapmış olduğu paylaşımla hayranlarının yüreklerini ağzına getirdi.
Mehmet Şef Masterchef'ten Ayrılıyor mu? İfşa Şokları Sonrasında Kızıyla Yeni Projesi... Türkiye'nin en çok izlenen programı olan Masterchef Türkiye'de jüri üyesi olarak görev yapan ve programın bu noktalara gelmesine de büyük katkı sağlayan Mehmet Şef, yapmış olduğu son paylaşımla akıllarda soru işareti bıraktı.
Sosyal medyayı çok aktif kullanan ve zaman zaman çocukları ile paylaşımalar da yapan Mehmet Yalçınkaya, sert ve agresif görüntüsünün yanı sıra duygusal ve iyi yürekli bir karaktere de sahip.
Genel olarak Masterchef yarışmacılarının en çok korktuğu ve çekindiği isim olan Mehmet Şef, yarışmada zaman zaman çok duygusal anlarında baş kahramanı olarak göze çarpıyor.
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16 Kas 2020 - 16:01 - Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.