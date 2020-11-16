Mehmet Şef Masterchef'ten Ayrılıyor mu? İfşa Şokları Sonrasında Kızıyla Yeni Projesi... Türkiye'nin en çok izlenen programı olan Masterchef Türkiye'de jüri üyesi olarak görev yapan ve programın bu noktalara gelmesine de büyük katkı sağlayan Mehmet Şef, yapmış olduğu son paylaşımla akıllarda soru işareti bıraktı.



Sosyal medyayı çok aktif kullanan ve zaman zaman çocukları ile paylaşımalar da yapan Mehmet Yalçınkaya, sert ve agresif görüntüsünün yanı sıra duygusal ve iyi yürekli bir karaktere de sahip.

Genel olarak Masterchef yarışmacılarının en çok korktuğu ve çekindiği isim olan Mehmet Şef, yarışmada zaman zaman çok duygusal anlarında baş kahramanı olarak göze çarpıyor.



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