Ankara İstinaf Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? Türkiye’nin birçok ilinde açılmaya devam eden istinaf mahkemeleri yüksek mahkemenin yükünü hafifletmek için kurulmaya başladı. Bölge adliye mahkemeleri olarak da bilinen istinaf mahkemeleri davanın temyizden önce gittiği ilk üst mahkemedir. İstinaf mahkemesinde sorunun çözülmediği durumlarda davalar Yargıtay’a gitmektedir.

Hukuki düzenlemeler içinde görece yeni olan İstinaf Mahkemelerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Tüm illerde bulunmayan İstinaf Mahkemeleri yüksek mahkemeye gidecek dava sayısının azaltılmasına yani yüksek mahkemenin yükünün azaltılmasına yönelik ortaya çıkmıştır.



Mahkemeler ile yüksek mahkemeler arasında 3. bir hukuk yolu olarak kullanılan İstinaf Mahkemeleri bulundukları illerde birçok davayı incelemektedirler. İlk derece mahkemesi ile yüksek mahkeme arasında yeni bir hukuk yolu olarak değerlendirilen İstinaf Mahkemeleri her ilde bulunmasa da Türkiye’nin başkenti Ankara’da bulunmaktadır. Ankara İstinaf Mahkemesine başvuracak vatandaşlar ise nerede olduğunu ve nasıl gidileceğinin merak etmektedirler.



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