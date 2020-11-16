Ankara İstinaf Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Türkiye’nin önemli yargı organlarından biri olan İstinaf Mahkemeleri hukuki uyuşmazlıkları çözmeye ve yasaya bağlı anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya devam ediyor.
Ankara İstinaf Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? Türkiye’nin birçok ilinde açılmaya devam eden istinaf mahkemeleri yüksek mahkemenin yükünü hafifletmek için kurulmaya başladı. Bölge adliye mahkemeleri olarak da bilinen istinaf mahkemeleri davanın temyizden önce gittiği ilk üst mahkemedir. İstinaf mahkemesinde sorunun çözülmediği durumlarda davalar Yargıtay’a gitmektedir.
Hukuki düzenlemeler içinde görece yeni olan İstinaf Mahkemelerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Tüm illerde bulunmayan İstinaf Mahkemeleri yüksek mahkemeye gidecek dava sayısının azaltılmasına yani yüksek mahkemenin yükünün azaltılmasına yönelik ortaya çıkmıştır.
Mahkemeler ile yüksek mahkemeler arasında 3. bir hukuk yolu olarak kullanılan İstinaf Mahkemeleri bulundukları illerde birçok davayı incelemektedirler. İlk derece mahkemesi ile yüksek mahkeme arasında yeni bir hukuk yolu olarak değerlendirilen İstinaf Mahkemeleri her ilde bulunmasa da Türkiye’nin başkenti Ankara’da bulunmaktadır. Ankara İstinaf Mahkemesine başvuracak vatandaşlar ise nerede olduğunu ve nasıl gidileceğinin merak etmektedirler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.