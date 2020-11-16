Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Kas 2020 - 16:17 G: 16 Kas 2020 - 16:25

Ankara İstinaf Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Türkiye’nin önemli yargı organlarından biri olan İstinaf Mahkemeleri hukuki uyuşmazlıkları çözmeye ve yasaya bağlı anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara İstinaf Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? Türkiye’nin birçok ilinde açılmaya devam eden istinaf mahkemeleri yüksek mahkemenin yükünü hafifletmek için kurulmaya başladı. Bölge adliye mahkemeleri olarak da bilinen istinaf mahkemeleri davanın temyizden önce gittiği ilk üst mahkemedir. İstinaf mahkemesinde sorunun çözülmediği durumlarda davalar Yargıtay’a gitmektedir.

Hukuki düzenlemeler içinde görece yeni olan İstinaf Mahkemelerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Tüm illerde bulunmayan İstinaf Mahkemeleri yüksek mahkemeye gidecek dava sayısının azaltılmasına yani yüksek mahkemenin yükünün azaltılmasına yönelik ortaya çıkmıştır.

Mahkemeler ile yüksek mahkemeler arasında 3. bir hukuk yolu olarak kullanılan İstinaf Mahkemeleri bulundukları illerde birçok davayı incelemektedirler. İlk derece mahkemesi ile yüksek mahkeme arasında yeni bir hukuk yolu olarak değerlendirilen İstinaf Mahkemeleri her ilde bulunmasa da Türkiye’nin başkenti Ankara’da bulunmaktadır. Ankara İstinaf Mahkemesine başvuracak vatandaşlar ise nerede olduğunu ve nasıl gidileceğinin merak etmektedirler.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

16 Kas 2020 - 16:17 Ankara- Yaşam

# ANKARA FOTO HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Yılbaşı Bileti Nereden Alınır? – Ankara Milli Piyango Bayileri 2021 mask
Ankara'da Yılbaşı Bileti Nereden Alınır? – Ankara Milli Piyango Bayileri 2021
Ankara'da Pasaport Randevusu Nasıl Alınır? Ankara’da Pasaport Nereden Alınır? mask
Ankara'da Pasaport Randevusu Nasıl Alınır? Ankara’da Pasaport Nereden Alınır?
Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Nerede, Nasıl Gidilir?
Koronavirüs, Boşanmak İçin Almanya’dan Ankara’ya Gelen Çifte Sürpriz Yaşattı! 14 Gün Aynı Odada Karantinaya Alındılar… Yaşananlara Kendileri de Şaştı... mask
Koronavirüs, Boşanmak İçin Almanya’dan Ankara’ya Gelen Çifte Sürpriz Yaşattı! 14 Gün Aynı Odada Karantinaya Alındılar… Yaşananlara Kendileri de Şaştı...
Ankara Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "40 Metrelik Kule Yapacağız" mask
Ankara Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "40 Metrelik Kule Yapacağız"
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara İçişleri Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İçişleri Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir?
CHP Ankara İl Başkanı Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Kimdir? mask
CHP Ankara İl Başkanı Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Kimdir?
MHP Ankara İl Başkanı Kimdir? MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ Kimdir? mask
MHP Ankara İl Başkanı Kimdir? MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ Kimdir?
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Yılbaşı Bileti Nereden Alınır? – Ankara Milli Piyango Bayileri 2021 mask
Ankara'da Yılbaşı Bileti Nereden Alınır? – Ankara Milli Piyango Bayileri 2021
Ankara'da Pasaport Randevusu Nasıl Alınır? Ankara’da Pasaport Nereden Alınır? mask
Ankara'da Pasaport Randevusu Nasıl Alınır? Ankara’da Pasaport Nereden Alınır?
Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara İçişleri Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İçişleri Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir?
CHP Ankara İl Başkanı Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Kimdir? mask
CHP Ankara İl Başkanı Kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Kimdir?
Ankara Adalet Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Adalet Bakanlığı Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Anayasa Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Anayasa Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır? mask
Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Şef Masterchef'ten Ayrılıyor mu? İfşa Şokları Sonrasında Kızıyla Yeni Projesi... mask
Mehmet Şef Masterchef'ten Ayrılıyor mu? İfşa Şokları Sonrasında Kızıyla Yeni Projesi...
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir?
Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci'ye Şok Sözler! İki Tarafın Hayranları da Birbirine Girdi, İzdiham Çıktı! mask
Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci'ye Şok Sözler! İki Tarafın Hayranları da Birbirine Girdi, İzdiham Çıktı!
Ankara'da Koronavirüsü Yenenler İçin Kötü Haber Verildi! O Bitiyor Ama 3 Hastalık Başlıyor! mask
Ankara'da Koronavirüsü Yenenler İçin Kötü Haber Verildi! O Bitiyor Ama 3 Hastalık Başlıyor!
Eski Masterchef ve Survivor Yarışmacısı Yasin Obuz Son Yaptığı Hareketle Herkesi Şok Etti! mask
Eski Masterchef ve Survivor Yarışmacısı Yasin Obuz Son Yaptığı Hareketle Herkesi Şok Etti!
Ankara'da Koronavirüste Yeni Bir Korunma Modeli Ortaya Çıktı! Aynı Evde Yaşayanlar Dikkat, Herkesi İlgilendiriyor! mask
Ankara'da Koronavirüste Yeni Bir Korunma Modeli Ortaya Çıktı! Aynı Evde Yaşayanlar Dikkat, Herkesi İlgilendiriyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL