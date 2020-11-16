Tuğba Ünal'dan dövmeli mesaj: "Kendi aklımın efendisiyim"
Kalbince' albümüyle başarılı bir çıkış yakalayan Tuğba Ünal, yeni albümünü sevenleriyle buluşturmak için gün sayıyor.
Yeni albümde dövmeli mesaj. "Kendi aklımın efendisiyim" 'Kalbince' albümüyle başarılı bir çıkış yakalayan Tuğba Ünal, yeni albümünü sevenleriyle buluşturmak için gün sayıyor.
Yeni şarkılarıyla dinleyicilerine güçlü kadın mesajı vereceğini söyleyen Tuğba Ünal, albümün genel felsefesini dövme yaptırdı. Sırtına "Kendi aklımın efendisiyim" anlamına gelen "I'm the master of my own mind" yazdıran Tuğba Ünal, albüm fotoğrafları için Mustafa Eğriboz objektifine poz verdi.
Albümde yer alan şarkıların söz ve müziklerine de imza atan sanatçı, müzik listelerini alt üst ederek 2021'e damga vurmaya hazırlanıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.