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- 16 Kas 2020 - 17:47 G: 16 Kas 2020 - 18:04

Tuğba Ünal'dan dövmeli mesaj: "Kendi aklımın efendisiyim"

Kalbince' albümüyle başarılı bir çıkış yakalayan Tuğba Ünal, yeni albümünü sevenleriyle buluşturmak için gün sayıyor.

Yeni albümde dövmeli mesaj. "Kendi aklımın efendisiyim" 'Kalbince' albümüyle başarılı bir çıkış yakalayan Tuğba Ünal, yeni albümünü sevenleriyle buluşturmak için gün sayıyor.

Yeni şarkılarıyla dinleyicilerine güçlü kadın mesajı vereceğini söyleyen Tuğba Ünal, albümün genel felsefesini dövme yaptırdı. Sırtına "Kendi aklımın efendisiyim" anlamına gelen "I'm the master of my own mind" yazdıran Tuğba Ünal, albüm fotoğrafları için Mustafa Eğriboz objektifine poz verdi.

Albümde yer alan şarkıların söz ve müziklerine de imza atan sanatçı, müzik listelerini alt üst ederek 2021'e damga vurmaya hazırlanıyor. 

16 Kas 2020 - 17:47 Ankara- Magazin

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