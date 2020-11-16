Masterchef, Demet Akalın'ı Hüngür Hüngür Ağlatıyordu! Meğer O İsim Demet Akalın'ın...

Ekranların ve Müzik Dünyası'nın en sevilen isimlerinden olan Demet Akalın, yine ekranların en sevilen ve izlenme rekorları kıran programı olan Masterchef ile ilgili bir paylaşım altına imza attı. Demet Akalın, yapmış olduğu paylaşımla birlikte herkesi oldukça şaşırttı. Yaptığı paylaşımda, Masterchef'i konu aldı ve ağlayacağını ifade etti. İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı ve tüm detaylar...

Demet Akalın, yaptığı Twitter paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Gerek yaptığı yazım yanlışları, gerek değindiği konular, gerekse yaptığı yorumlarla hemen hemen her hafta gündemde olan Akalın, bu kez de Masterchef ile ilgili herkesi şaşırtan bir paylaşım altına imza atarak; "Yok artık" dedirtti. Çünkü paylaşımında ağlayacağından bahsetti.