Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Kas 2020 - 18:26 G: 16 Kas 2020 - 18:42

Masterchef, Demet Akalın'ı Hüngür Hüngür Ağlatıyordu! Meğer O İsim Demet Akalın'ın...

Masterchef'te heyecan dur durak bilmezken bu heyecan izleyenlere de direkt olarak yansıyor. Çok uzun zamandan beri ifşa şoklarıyla gündeme gelen Masterchef; bugün çok farklı bir habere konu oluyor. Demet Akalın, Masterchef'te yaşanabilecek bir olay karşısında duygularını Twitter hesabından dile getirdi ve herkesi şaşırttı. Bu kadar benimsemiş olması ise herkesi şaşırttı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranların ve Müzik Dünyası'nın en sevilen isimlerinden olan Demet Akalın, yine ekranların en sevilen ve izlenme rekorları kıran programı olan Masterchef ile ilgili bir paylaşım altına imza attı. Demet Akalın, yapmış olduğu paylaşımla birlikte herkesi oldukça şaşırttı. Yaptığı paylaşımda, Masterchef'i konu aldı ve ağlayacağını ifade etti. İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı ve tüm detaylar...

Demet Akalın, yaptığı Twitter paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Gerek yaptığı yazım yanlışları, gerek değindiği konular, gerekse yaptığı yorumlarla hemen hemen her hafta gündemde olan Akalın, bu kez de Masterchef ile ilgili herkesi şaşırtan bir paylaşım altına imza atarak; "Yok artık" dedirtti. Çünkü paylaşımında ağlayacağından bahsetti.

16 Kas 2020 - 18:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci'ye Şok Sözler! İki Tarafın Hayranları da Birbirine Girdi, İzdiham Çıktı! mask
Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci'ye Şok Sözler! İki Tarafın Hayranları da Birbirine Girdi, İzdiham Çıktı!
Eski Masterchef ve Survivor Yarışmacısı Yasin Obuz Son Yaptığı Hareketle Herkesi Şok Etti! mask
Eski Masterchef ve Survivor Yarışmacısı Yasin Obuz Son Yaptığı Hareketle Herkesi Şok Etti!
Aycan Yanaç Aşkını İtiraf Etti! "Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum" Diyerek Kime Mesaj Yolladı! mask
Aycan Yanaç Aşkını İtiraf Etti! "Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum" Diyerek Kime Mesaj Yolladı!
Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımında Dikkat Çeken Kerem Bürsin Detayı! Yeniden mi Barıştılar? mask
Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımında Dikkat Çeken Kerem Bürsin Detayı! Yeniden mi Barıştılar?
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den Şok Sözler! ''Ben Utanıyorum!'' mask
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den Şok Sözler! ''Ben Utanıyorum!''
Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu! mask
Menajerimi Ara, İrem Derici'yi Yaktı! Konuk Olduğuna Bin Pişman Oldu!
Acun Ilıcalı'dan Olay Açıklama! İnşallah Batmam? mask
Acun Ilıcalı'dan Olay Açıklama! İnşallah Batmam?
Hercai'nin Yıldızı Akın Akınözü'nün Sevgilisi Öyle Bir Yorum Yaptı ki, Herkesi Gülme Krizine Soktu! Akın Akınözü'nde Şok Cevap Geldi... mask
Hercai'nin Yıldızı Akın Akınözü'nün Sevgilisi Öyle Bir Yorum Yaptı ki, Herkesi Gülme Krizine Soktu! Akın Akınözü'nde Şok Cevap Geldi...
Sadakatsiz'in Yıldızı Fena Yakalandı! mask
Sadakatsiz'in Yıldızı Fena Yakalandı!
Sen Çal Kapımı'nın Yıldızı Herkesi Şoka Soktu! Asıl Meslekleri Ortaya Çıktı... “Tuvalet Temizliği” mask
Sen Çal Kapımı'nın Yıldızı Herkesi Şoka Soktu! Asıl Meslekleri Ortaya Çıktı... “Tuvalet Temizliği”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef, Demet Akalın'ı Hüngür Hüngür Ağlatıyordu! O Yarışmacının Akıbeti, Demet Akalın'ı Fena Bağladı! mask
Masterchef, Demet Akalın'ı Hüngür Hüngür Ağlatıyordu! O Yarışmacının Akıbeti, Demet Akalın'ı Fena Bağladı!
Tuğba Ünal'dan dövmeli mesaj: "Kendi aklımın efendisiyim" mask
Tuğba Ünal'dan dövmeli mesaj: "Kendi aklımın efendisiyim"
Ankara'da Koronavirüs'ün En Önemli Belirtisi Ortaya Çıktı! 5.5 Milyonun Hepsini İlgilendiriyor... mask
Ankara'da Koronavirüs'ün En Önemli Belirtisi Ortaya Çıktı! 5.5 Milyonun Hepsini İlgilendiriyor...
Ankara İstinaf Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İstinaf Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Mehmet Şef Masterchef'ten Ayrılıyor mu? İfşa Şokları Sonrasında Kızıyla Yeni Projesi... mask
Mehmet Şef Masterchef'ten Ayrılıyor mu? İfşa Şokları Sonrasında Kızıyla Yeni Projesi...
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL