Masterchef, Demet Akalın'ı Hüngür Hüngür Ağlatıyordu! Meğer O İsim Demet Akalın'ın...
Masterchef'te heyecan dur durak bilmezken bu heyecan izleyenlere de direkt olarak yansıyor. Çok uzun zamandan beri ifşa şoklarıyla gündeme gelen Masterchef; bugün çok farklı bir habere konu oluyor. Demet Akalın, Masterchef'te yaşanabilecek bir olay karşısında duygularını Twitter hesabından dile getirdi ve herkesi şaşırttı. Bu kadar benimsemiş olması ise herkesi şaşırttı.
Ekranların ve Müzik Dünyası'nın en sevilen isimlerinden olan Demet Akalın, yine ekranların en sevilen ve izlenme rekorları kıran programı olan Masterchef ile ilgili bir paylaşım altına imza attı. Demet Akalın, yapmış olduğu paylaşımla birlikte herkesi oldukça şaşırttı. Yaptığı paylaşımda, Masterchef'i konu aldı ve ağlayacağını ifade etti. İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı ve tüm detaylar...
Demet Akalın, yaptığı Twitter paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Gerek yaptığı yazım yanlışları, gerek değindiği konular, gerekse yaptığı yorumlarla hemen hemen her hafta gündemde olan Akalın, bu kez de Masterchef ile ilgili herkesi şaşırtan bir paylaşım altına imza atarak; "Yok artık" dedirtti. Çünkü paylaşımında ağlayacağından bahsetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.