Lokantalar Kapanıyor Mu, Restoranlar Kapanıyor Mu, Kafeler Kapanıyor Mu?
2109 yılının sonunda başlayan ve dünya üzerindeki etkisini devam ettiren Covid-19 salgını ile ilgili yeni önlemler gündeme gelmeye devam ediyor.
Lokantalar Kapanıyor Mu, Restoranlar Kapanıyor Mu, Kafeler Kapanıyor Mu? Bilindiği üzere salgının ilk yaygınlaştığı dönemde sokağa çıkma yasağı, iş yerlerinin kapatılması vb. birçok uygulama hayata geçirilmişti. Salgında normalleşme sürecine girilmesi ile beraber maske ve sosyal mesafe dışındaki yasaklar kaldırılmış ve hayat normale dönmeye başlamıştı. Covid-19 salgınının ikinci dalgasının başlaması ile vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Son günlerde Covid-19 vakalarında ciddi bir artış olması ile Bilim Kurulu yeni toplantı kararı aldı.
Bilindiği gibi Bilim Kurulu Covid-19 sürecinin kontrol edilmesi ve sağlıklı adımların atılması için düzenli olarak toplantı yapıyor. Kurulda vaka sayıları ve salgının gidişatına göre alınacak yeni önlemler ve düzenlemeler gündeme geliyor. Covid-19 salgınının ikinci dalgasından sonra 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı, açık alanda sigara içme yasağı gibi birçok önlem uygulamaya konulmuştu.
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17 Kas 2020 - 11:09 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.