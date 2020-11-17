Ankara Yenimahalle'de hizmete açılan Derman Market ilk misafirlerini ağırladı
Yenimahalle’de dayanışmayı sağlamak ve ilçe sakinleri arasında paylaşmayı artırmak amacıyla hizmete açılan Derman Market ilk misafirlerini ağırladı.
Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan ve Yenimahalle esnafının bağışlarıyla oluşturulan Derman Toplumsal Dayanışma Merkezi,Covid 19 tedbirleri kapsamında tüm önlemler alınarak kapılarını ilk misafirlerine açtı.
Dayanışmanın merkezi olacak
Pandemi nedeniyle markette kalabalığın önüne geçmek için belirli bir sıraya koyulan ve alışveriş yapacak aileleri bir gün önceden SMS ile bilgilendiren market yetkilileri, alışveriş öncesi ise ihtiyaç sahibi ailelerin hes kodu sorgulamasını ve ateş ölçümlerini yaparak Derman Market’ten alışveriş yapmalarına olanak sağlıyor.
Derman Toplumsal Dayanışma Merkezi, günlük yüz ihtiyaç sahibi aileye temizlik, gıda, giyim ve ayakkabı gibi 50 çeşit ürünü temin etme şansı sunuyor. Ekonomik sıkıntı çeken ve belediye ekipleri tarafından tespit edilen 2 bin 500 aileye derman olan Derman Market’te,vatandaşlarkartlarına yüklenen puanlarla 2 ayda bir gıda ve temizlik ürünlerini, 6 ayda bir de giyim ve ayakkabı ürünlerini alabilecek.
“Çocuklarımızın yüzü gülsün istiyoruz”
Ekonomik olarak zor günler yaşayan ailelerin sıkıntılarının pandemi sürecinde arttığına dikkat çeken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de göreve geldiğimiz günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanındayız. Derman Market projesi ile esnaf ve üreticimizi ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerimizle buluşturuyoruz. Gıdadan giyim ürünlerine kadar vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı ürünler ailelerimize derman olacak. Ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Bu süreçte belediye olarak vatandaşımıza destek olarak sıkıntılı zamanlarda birbirimizle dayanışmaya devam edeceğiz” dedi.
17 Kas 2020 - 11:43 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.