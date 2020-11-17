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- 17 Kas 2020 - 11:45 G: 17 Kas 2020 - 12:06

Ankara Pursaklar'da Sokaklar Mutlu Gülümsemelerle Dolu

Pursaklar Belediyesi, yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sevimli dostlara mama desteğini sürdürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İlçe genelinde koronavirüse karşı uygulanan tedbirleri artırarak devam eden Pursaklar Belediyesi, sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlı havalarda beslenme sorunu yaşamaması için ilçe geneline yerleştirdiği su ve mama kaplarıyla sevimli dostların aç ve susuz kalmayarak sağlıklı bir şekilde yaşamlarını idame ettirmelerine yardımcı olmaya devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe genelindeki beslenme noktaları başta olmak üzere, can dostların yoğun olduğu onlarca noktaya su ve mama takviyeleri yapıldı.

‘‘Onlar bizim konuşamayan can dostlarımız’’

Sokak hayvanlarına periyodik olarak sürdürülen mama ve su dağıtımını pandemi sürecinde daha da arttırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; " Koronavirüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ekiplerimiz, ilçe genelinde belirli noktalara, düzenli olarak mama ve su bırakıyor. Onlar bizim konuşamayan can dostlarımız. Vatandaş olarak her birimize büyük bir sorumluluğun düştüğü bugünlerde ilçemizde hiçbir canlının zarar görmemesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Çalışmaları memnuniyetle karşılayan hayvan severler ise, Pursaklar Belediyesi’ne göstermiş olduğu ilgi ve duyarlılıktan ötürü teşekkür etti.

17 Kas 2020 - 11:45 Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

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