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- 17 Kas 2020 - 11:46 G: 17 Kas 2020 - 12:00

Ankara Çankaya parklarında sonbahar keyfi 

Yaz aylarında Ankaralıların eğlenme ve dinlenme alanı haline gelen Çankaya parklarını, vatandaşlar sonbaharda da tercih ediyor. Güneşin az da olsa kendini göstermesini fırsat bilenler parkların tadını çıkarıyor. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çankaya Belediyesinin parkları sonbaharda da vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz pandemi günlerinde vatandaşların evlerinden sonra en çok zaman geçirdiği yer Çankaya parkları oluyor. 

Kapalı mekanlara gitmeyi sağlık açısından uygun bulmayan vatandaşların sosyalleşme alanları bu sonbaharda her zamankinden daha çok açık alanlar oluyor. Covid-19 tehlikesine karşı en güvenli alanların başında gelen parklar vatandaşlarla dolup taşıyor. Başta, Çukurambar’daki Uğur Mumcu Parkı, Birlik Mahallesi’ndeki İsmet İnönü, Zafer ve Lozan parkları ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı her yaştan vatandaşa nefes alınacak ortam sunarken, Kuğulupark gibi daha merkezi konumdaki parklar ise gece gündüz tercih edilen alanlar oluyor. 

Güneşin az da olsa kendini göstermesini fırsat bilenler parkların tadını çıkarırken Çankaya Belediyesince dikilen rengarenk kışlık çiçeklerin arasında güvenle hoş vakit geçiriyor.  

17 Kas 2020 - 11:46 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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