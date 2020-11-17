Ankara Çankaya Evlerinde yeni dönem başladı
Çankaya Belediyesine bağlı 20 Çankaya Evi’nde yeni dönem kurslar açıldı. Pandemi kurallarına maksimum özenin gösterildiği kurslarda toplam 76 farklı branşta eğitimler veriliyor.
Çankaya Belediyesinin hobi ve meslek edindirme kursları kayıtların tamamlanmasının ardından yeni döneme başladı. Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evlerinden 20’si kapılarını açtı. Çok sayıda Çankayalının başvuruda bulunduğu kurslarda hobi ve meslek edindirmeye yönelik dersler verilecek.
PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALINDI
Pandemi nedeniyle bu yıl önceki yıllara göre sağlık önlemlerinin alınmasının ardından başlayan kurslarda bir sınıfta en çok 10 kişi olacak. Sosyal mesafenin ve maske kuralının uygulanacağı kurslarda kursiyerlerin kullandıkları alanlar da düzenli ilaçlanarak dezenfekte edilecek.
76 FARKLI BRANŞ
Önceki yıllarda 120’ün üzerinde branşta eğitimler verilirken, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle yakın temasın olmasını engellemek amacıyla bazı kurslar düzenlenmiyor. Sayısı 76 branşa düşürülen kurslarda hem hobi hem de meslek edindirmeye yönelik eğitimler bulunuyor. Bu yıl, hasta bakımı, deri işçiliği, mozaik, cam vitray, gitar, bağlama, ud, yabancı diller, pastacılık, cilt bakımı, makyaj teknikleri, örgü bebek (Amigurumi), keçe, giyim ve dikiş kursları bu yıl düzenlenen kurslardan birkaçını oluşturuyor.
17 Kas 2020 - 11:48 Ankara/ Çankaya- Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.