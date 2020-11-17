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- 17 Kas 2020 - 11:48 G: 17 Kas 2020 - 12:11

Ankara Çankaya Evlerinde yeni dönem başladı

Çankaya Belediyesine bağlı 20 Çankaya Evi’nde yeni dönem kurslar açıldı. Pandemi kurallarına maksimum özenin gösterildiği kurslarda toplam 76 farklı branşta eğitimler veriliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çankaya Belediyesinin hobi ve meslek edindirme kursları kayıtların tamamlanmasının ardından yeni döneme başladı. Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evlerinden 20’si kapılarını açtı. Çok sayıda Çankayalının başvuruda bulunduğu kurslarda hobi ve meslek edindirmeye yönelik dersler verilecek.

PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALINDI

Pandemi nedeniyle bu yıl önceki yıllara göre sağlık önlemlerinin alınmasının ardından başlayan kurslarda bir sınıfta en çok 10 kişi olacak. Sosyal mesafenin ve maske kuralının uygulanacağı kurslarda kursiyerlerin kullandıkları alanlar da düzenli ilaçlanarak dezenfekte edilecek.

76 FARKLI BRANŞ

Önceki yıllarda 120’ün üzerinde branşta eğitimler verilirken, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle yakın temasın olmasını engellemek amacıyla bazı kurslar düzenlenmiyor. Sayısı 76 branşa düşürülen kurslarda hem hobi hem de meslek edindirmeye yönelik eğitimler bulunuyor. Bu yıl, hasta bakımı, deri işçiliği, mozaik, cam vitray, gitar, bağlama, ud, yabancı diller, pastacılık, cilt bakımı, makyaj teknikleri, örgü bebek (Amigurumi), keçe, giyim ve dikiş kursları bu yıl düzenlenen kurslardan birkaçını oluşturuyor.      

17 Kas 2020 - 11:48 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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