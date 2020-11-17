Yasak Elma Dizisi İçin Şok İddia! ''Halit Ölmedi, Geri Dönecek!''
Fox Tv ekranlarının artık bir fenomen haline gelen dizisi Yasak Elma inanılmaz bir sezona imza atıyor.
Yasak Elma Dizisi İçin Şok İddia! ''Halit Ölmedi, Geri Dönecek!'' Olayları, sahneleri, gelenleri ve gidenleriyle fırtına gibi bir Yasak Elma sezonu yaşıyoruz. Dizide resmen yeni bir kadro yenileme kararı alınmış gibi gibi giden gidene, gelen gelene.
Ancak giden oyuncuların kalitesinin inkar edilmeyeceği gibi gelen oyuncularında gidenleri aratmayacağını söylemek mümkün.
Dizi bu sezon beklentinin çok çok üstünde bir grafik yakaladı. Açıkçası herkes tarafından tıkanmaya başladığı düşünülen senaryonun artık mecburen finale doğru yürüdüğü herkes tarafından konuşuluyordu.
Ancak beklenildiği gibi olmadı ve ters köşeleri her zaman çok seven Yasak Elma, gene izleyicisini şaşırtmayı başardı.
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17 Kas 2020 - 11:49 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.