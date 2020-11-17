Yasak Elma Dizisi İçin Şok İddia! ''Halit Ölmedi, Geri Dönecek!'' Olayları, sahneleri, gelenleri ve gidenleriyle fırtına gibi bir Yasak Elma sezonu yaşıyoruz. Dizide resmen yeni bir kadro yenileme kararı alınmış gibi gibi giden gidene, gelen gelene.



Ancak giden oyuncuların kalitesinin inkar edilmeyeceği gibi gelen oyuncularında gidenleri aratmayacağını söylemek mümkün.

Dizi bu sezon beklentinin çok çok üstünde bir grafik yakaladı. Açıkçası herkes tarafından tıkanmaya başladığı düşünülen senaryonun artık mecburen finale doğru yürüdüğü herkes tarafından konuşuluyordu.



Ancak beklenildiği gibi olmadı ve ters köşeleri her zaman çok seven Yasak Elma, gene izleyicisini şaşırtmayı başardı.



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