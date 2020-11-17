Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Şeyma Subaşı'ndan Olay İtiraf! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski karısı Şeyma Subaşı olay sözlerine bir yenisini ekledi. Yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı.
Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Şeyma Subaşı'ndan Olay İtiraf! Sosyal Medya Çalkalanıyor! Acun Ilıcalı'nın hayat arkadaşı olarak magazin dünyasına giren ve ardından ünlü televizyoncu ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, magazin ve sosyal medya gündeminden düşmek bilmiyor.
Her hareketi olay, her söylediği gündem olan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımları ile de yediden yetmişe herkesin dilinde.
Özellikle son dönemde yapmış olduğu paylaşımlar ile büyük dikkat çeken Şeyma Subaşı, zaman zaman takipçilerinin büyük tepkisi ile karşılaşıyor.
Şeyma Subaşı'nın son yapmış olduğu paylaşımda gündeme bomba gibi düştü. Son dönemde adı Mısırlı bir iş insanı ile anılan Şeyma Subaşı, son dönemde yaşadıklarını kısaca özetleyen bir paylaşım yaptı.
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17 Kas 2020 - 12:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.