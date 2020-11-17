Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Şeyma Subaşı'ndan Olay İtiraf! Sosyal Medya Çalkalanıyor! Acun Ilıcalı'nın hayat arkadaşı olarak magazin dünyasına giren ve ardından ünlü televizyoncu ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, magazin ve sosyal medya gündeminden düşmek bilmiyor.



Her hareketi olay, her söylediği gündem olan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımları ile de yediden yetmişe herkesin dilinde.

Özellikle son dönemde yapmış olduğu paylaşımlar ile büyük dikkat çeken Şeyma Subaşı, zaman zaman takipçilerinin büyük tepkisi ile karşılaşıyor.



Şeyma Subaşı'nın son yapmış olduğu paylaşımda gündeme bomba gibi düştü. Son dönemde adı Mısırlı bir iş insanı ile anılan Şeyma Subaşı, son dönemde yaşadıklarını kısaca özetleyen bir paylaşım yaptı.



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