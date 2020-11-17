Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Kas 2020 - 12:28 G: 17 Kas 2020 - 12:37

Yılbaşı Kutlamak Günah Mı? Yılbaşı İle Noel Arasındaki Fark Nedir?

Müslüman vatandaşların çoğunluklu olarak yaşadığı Türkiye’de her yıl Yılbaşının yaklaştığı günlerde bu kutlamalar ile ilgili birçok konu gündeme geliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yılbaşı Kutlamak Günah Mı? Yılbaşı İle Noel Arasındaki Fark Nedir? Batı dünyasında son derece benimsenmiş kutlamalardan biri olan Yılbaşı’nın Türkiye’de kutlanmasının dinen uygun olup olmadığı ile ilgili tartışmalar yaşanıyor. Yeni yılın başlangıcı olan Yılbaşı ile Noel arasındaki fark da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Birçok Müslüman vatandaş Yılbaşı kutlamalarının günah olup olamadığını, İslam dininde Yılbaşı kutlamaları ile ilgili hadislerin bulunup bulunmadığını merak ediyor. 2020 yılının sonuna yaklaşıldığı bugünlerde Yılbaşı ile ilgili aynı sorular yeniden gündeme gelmeye başladı.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

17 Kas 2020 - 12:28 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yılbaşı Kutlamak Günah Mı? Yılbaşı İle Noel Arasındaki Fark Nedir? mask
Yılbaşı Kutlamak Günah Mı? Yılbaşı İle Noel Arasındaki Fark Nedir?
Müge Anlı’nın Nereli Olduğunu Gören Şok Üstüne Şok Yaşıyor! Memleketini Duyanlar “Yok Artık” Diyor! İşte Müge Anlı Nereli? Sorusunun Cevabı... mask
Müge Anlı’nın Nereli Olduğunu Gören Şok Üstüne Şok Yaşıyor! Memleketini Duyanlar “Yok Artık” Diyor! İşte Müge Anlı Nereli? Sorusunun Cevabı...
Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Şeyma Subaşı'ndan Olay İtiraf! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Şeyma Subaşı'ndan Olay İtiraf! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Yasak Elma Dizisi İçin Şok İddia! ''Halit Ölmedi, Geri Dönecek!'' mask
Yasak Elma Dizisi İçin Şok İddia! ''Halit Ölmedi, Geri Dönecek!''
Ankara Çankaya Evlerinde yeni dönem başladı mask
Ankara Çankaya Evlerinde yeni dönem başladı
Ankara Çankaya parklarında sonbahar keyfi  mask
Ankara Çankaya parklarında sonbahar keyfi 

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL