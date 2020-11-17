Yılbaşı Kutlamak Günah Mı? Yılbaşı İle Noel Arasındaki Fark Nedir?
Müslüman vatandaşların çoğunluklu olarak yaşadığı Türkiye’de her yıl Yılbaşının yaklaştığı günlerde bu kutlamalar ile ilgili birçok konu gündeme geliyor.
Yılbaşı Kutlamak Günah Mı? Yılbaşı İle Noel Arasındaki Fark Nedir? Batı dünyasında son derece benimsenmiş kutlamalardan biri olan Yılbaşı’nın Türkiye’de kutlanmasının dinen uygun olup olmadığı ile ilgili tartışmalar yaşanıyor. Yeni yılın başlangıcı olan Yılbaşı ile Noel arasındaki fark da merak edilen konular arasında yer alıyor.
Birçok Müslüman vatandaş Yılbaşı kutlamalarının günah olup olamadığını, İslam dininde Yılbaşı kutlamaları ile ilgili hadislerin bulunup bulunmadığını merak ediyor. 2020 yılının sonuna yaklaşıldığı bugünlerde Yılbaşı ile ilgili aynı sorular yeniden gündeme gelmeye başladı.
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17 Kas 2020 - 12:28 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.