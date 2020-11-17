Yılbaşı Kutlamak Günah Mı? Yılbaşı İle Noel Arasındaki Fark Nedir? Batı dünyasında son derece benimsenmiş kutlamalardan biri olan Yılbaşı’nın Türkiye’de kutlanmasının dinen uygun olup olmadığı ile ilgili tartışmalar yaşanıyor. Yeni yılın başlangıcı olan Yılbaşı ile Noel arasındaki fark da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Birçok Müslüman vatandaş Yılbaşı kutlamalarının günah olup olamadığını, İslam dininde Yılbaşı kutlamaları ile ilgili hadislerin bulunup bulunmadığını merak ediyor. 2020 yılının sonuna yaklaşıldığı bugünlerde Yılbaşı ile ilgili aynı sorular yeniden gündeme gelmeye başladı.



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