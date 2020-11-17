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- 17 Kas 2020 - 12:38 G: 17 Kas 2020 - 12:39

Ankara Keçiörenliler Hoşgörü Günü’nde Mevlana Türbesi'ni gezdiler

Keçiören Belediyesi 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü kapsamında Konya Mevlânâ Türbesi’ne ziyaret düzenledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Keçiören Belediyesi 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü kapsamında Konya Mevlânâ Türbesi’ne ziyaret düzenledi. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hoşgörü ve alçak gönüllülüğün temsilcisi olan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Türbesi’ne düzenlediğimiz geziyle vatandaşımıza manevi hazla dolu bir gün yaşattık. Dünya Hoşgörü Günü; ülkemizde ve dünyada sevginin, saygının ve alçak gönüllülüğün vesilesi olsun” dedi.

REHBER EŞLİĞİNDE KEYİFLİ BİR GÜN YAŞANDI

Keçiören Belediyesi, tüm dünyada hoşgörüye ilişkin farkındalık oluşturmak için kutlanan 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü kapsamında Konya Mevlânâ Türbesi’ne gezi düzenledi. Ücretsiz olarak düzenlenen geziye katılan vatandaşlar belediye tarafından görevlendirilen rehberler eşliğinde ayrıca Meram Bağları, Sille Köyü, Kelebekler Vadisi, Japon Kyoto Parkı başta olmak üzere Konya’ya ait birçok turistik mekânı da gezerek keyifli bir gün yaşadılar.

BAŞKAN ALTINOK: MEVLÂNÂ FİTNEYİ DEĞİL SEVGİYİ ÖĞÜTLÜYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü’nde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin dünyaya yaydığı hoşgörüyü işaret ederek şunları aktardı:

“Güzel, doğru ve iyi olanı söylediğiniz zaman bu değeri anlamayanlar olabilir. Mevlana hazretleri de önce anlaşılamamıştır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) 3 kişiye acırım diyor. Bunlardan biri de cahiller içerisindeki âlimlerdir. Mevlana da bir âlimdi. Bu topraklarda, Konya`da ışık saçmaya devam etti. Mevlânâ gibi nice âlimlerimiz Anadolu`nun İslamlaşması ve Türkleşmesine, ülkemizde ve bu topraklarda manevi birliğimizi sağlamamıza katkı sunan değerlerimizdirler. Bugün bu topraklar ayakta ise bu manevi değerler ve kaleler sayesinde ayaktadır. Mevlana`nın imanı çok güçlüdür. Öyle bir iman var ki, öyle bir ateş var ki, öyle bir zenginlik var ki ve öyle bir tevazu var ki; kırmayı, fitneyi, dedikoduyu değil; sevgiyi, güzelliği, birliği öğütlüyor. Yani dinimizin öğütlerini bizlere iletiyor.”

17 Kas 2020 - 12:38 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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