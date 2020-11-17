Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İnanılmaz Transfer! Ünlü Şarkıcı Dizide Rol Alacak!
Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sular durulmuyor. Ne transferler bitiyor ne de transfer haberleri. Ancak bu kez öyle bir isim geldi ki yer yerinden oynayacak. Polat Alemdar iddialarını bile gölgede bırakacak.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İnanılmaz Transfer! Ünlü Şarkıcı Dizide Rol Alacak! Yayın hayatına başladığı ilk andan itibaren ülkenin en çok sevilen dizilerinden biri haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Birbirinden usta ve başarılı isimlerin rol aldığı dizi, konusu ve sürükleyici sahneleri ile daha şimdiden Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmış durumda.
Bu kadar çok başarılı ve deneyimli ismi kadrosunda barındırmasına rağmen her sezon yeni transferlere doymayan dizide yeniliklere devam ediliyor.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
17 Kas 2020 - 12:38 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.