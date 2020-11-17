Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İnanılmaz Transfer! Ünlü Şarkıcı Dizide Rol Alacak! Yayın hayatına başladığı ilk andan itibaren ülkenin en çok sevilen dizilerinden biri haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.



Birbirinden usta ve başarılı isimlerin rol aldığı dizi, konusu ve sürükleyici sahneleri ile daha şimdiden Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmış durumda.

Bu kadar çok başarılı ve deneyimli ismi kadrosunda barındırmasına rağmen her sezon yeni transferlere doymayan dizide yeniliklere devam ediliyor.



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