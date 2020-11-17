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- 17 Kas 2020 - 13:25 G: 17 Kas 2020 - 22:00

Karayolları Genel Müdürlüğü zorlu kış şartlarıyla mücadeleye hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KGM'nin Ankara'daki Atölye Müdürlüğünde düzenlenen "Karla Mücadele ve Yol Bakım Hizmetleri İçin Alınan Yeni Araçların Hizmete Verilmesi Töreni"ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KGM'nin Ankara'daki Atölye Müdürlüğünde düzenlenen "Karla Mücadele ve Yol Bakım Hizmetleri İçin Alınan Yeni Araçların Hizmete Verilmesi Töreni"ne katıldı.

# ankara

17 Kas 2020 - 13:25 AA Ankara- Ekonomi

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