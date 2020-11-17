Koronavirüse Yakalanan Ünlüler Kim? İşte Koronavirüse Yakalan Ünlülerin Tam Listesi! Özellikle son dönemde dizilere feci halde sıçrayan salgın, bir çok ünlü isminde bu hastalığa bulaşmasına sebep oldu.



Koronavirüse yakalanan ünlü isimleri sizler için sıraladık:

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı koronavirüs kamu spotlarında da rol alan ve sevilen dizi Hekimoğlu'nda başrol oynayan Timuçin Esen de koronavirüse yakalandı.



Menajerimi Ara adlı diziye konuk oyuncu olarak katılan ünlü şarkıcı İrem Derici, bu çekimlerin ardından koronavirüs olduğunu öğrendi.



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