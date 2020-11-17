Koronavirüse Yakalanan Ünlüler Kim? İşte Koronavirüse Yakalan Ünlülerin Tam Listesi!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde her sektörü olduğu gibi sanat camiasını da derinden sarstı.
Koronavirüse Yakalanan Ünlüler Kim? İşte Koronavirüse Yakalan Ünlülerin Tam Listesi! Özellikle son dönemde dizilere feci halde sıçrayan salgın, bir çok ünlü isminde bu hastalığa bulaşmasına sebep oldu.
Koronavirüse yakalanan ünlü isimleri sizler için sıraladık:
Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı koronavirüs kamu spotlarında da rol alan ve sevilen dizi Hekimoğlu'nda başrol oynayan Timuçin Esen de koronavirüse yakalandı.
Menajerimi Ara adlı diziye konuk oyuncu olarak katılan ünlü şarkıcı İrem Derici, bu çekimlerin ardından koronavirüs olduğunu öğrendi.
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17 Kas 2020 - 13:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.