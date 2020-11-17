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- 17 Kas 2020 - 13:42 G: 17 Kas 2020 - 13:51

2021 Yılbaşı Ne Zaman? 31 Aralık Okullar Tatil Mi?

2021 yılına girilmesine az zaman kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda pek çok vatandaş Yılbaşı için tatil planları yapmaya başladı. Tatil planı yapan vatandaşlar Yılbaşı’nın hangi güne denk geldiğini ve Yılbaşı tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. 2020 yılının son günü 31 aralığın tatil olup olmayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

2021 Yılbaşı Ne Zaman? 31 Aralık Okullar Tatil Mi? Bilindiği gibi her yıl, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak resmi tatil ilan ediliyor. Yeni yılın ilk günü okullar ve kamu özel fark etmeksizin tüm kurumlar tatil yapıyor. Resmi tatil olan 1 Ocak'ın bu yıl hangi güne geldiği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar 1 Ocak gününün tatil olmasının yanı sıra 2020 yılının son günü olacak 31 Aralık'ın hangi güne geldiğini ve 31 Aralık'ta tatil olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle kamu kuruluşu çalışanları ve öğrenciler 31 Aralık gününün yarım gün tatil olma ihtimalini araştırmaya devam ediyorlar. Normalde tatil ilan edilmeyen 31 Aralık'ın bu yıl tatil olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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17 Kas 2020 - 13:42 - Gündem

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