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- 17 Kas 2020 - 13:57 G: 17 Kas 2020 - 14:16

Survivor Evrim Keklik'ten Masterchef Esra'ya Olay Yorum!

Geçtiğimiz hafta Masterchef Türkiye 2020'ye veda eden Esra, magazin ve televizyon dünyasının gündeminden düşmüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Survivor Evrim Keklik'ten Masterchef Esra'ya Olay Yorum! Yarışmanın başından itibaren göstermiş olduğu performans ile herkesin beğenisini kazanan Esra, geçen hafta Masterchef Türkiye 2020'den elenerek herkesi şaşırtmış ve üzmüştü.

Elenmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamayan Esra, jüri üyelerinin bile ağlamasına sebep olmuştu.

Herhangi bir eğitimi olmamasına karşın diğer yarışmacılar ile başa baş yarışan hatta çoğu yarışta diğerlerini geride bırakan Esra'nın elenişi hala ülke gündeminden düşmüyor.

Esra'nın hayranları bu durum karşısında şaşkınlıklarını hala korurken üzüntülerini de hala en derinden hissediyorlar.

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17 Kas 2020 - 13:57 - Magazin

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