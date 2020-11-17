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- 17 Kas 2020 - 14:26 G: 17 Kas 2020 - 14:36

Ankara’da Koronavirüsle İlgili DSÖ’den Çok Kötü Haber Geldi! Aşı Çalışmaları...

2019 yılının son aylarından bu yana tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara’da Koronavirüsle İlgili DSÖ’den Çok Kötü Haber Geldi! Aşı Çalışmaları... Dünyada 55 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu Covid-19 salgınının aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tüm dünyayı birçok açıdan kötü etkileyen Covid-19 salgınının gidişatı, aşı gelişmeleri ve salgının kökeni ile ilgili DSÖ genel sekreteri Tedros Ghebreyesus açıklamalarda bulundu. Kendisi de Covid-19 salgınına yakalanan Ghebreyesus aşı gelişmeleri karşısında alınması gereken tavırdan bahsetti.

Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda ünlü ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech ortaklığı ile geliştirilen aşının %90 oranında etkili olduğu paylaşılmıştı. Bu gelişmenin ardından geçtiğimiz günlerde de Moderna’nın aşısının % 94.5 oranında etkili olduğu anlaşıldı. Bu gelişmeler hakkında da fikirlerini açıklayan genel sekreter vatandaşlara önerilerde de bulundu.

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17 Kas 2020 - 14:26 Ankara- Sağlık

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