Ankara’da Koronavirüsle İlgili DSÖ’den Çok Kötü Haber Geldi! Aşı Çalışmaları... Dünyada 55 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu Covid-19 salgınının aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tüm dünyayı birçok açıdan kötü etkileyen Covid-19 salgınının gidişatı, aşı gelişmeleri ve salgının kökeni ile ilgili DSÖ genel sekreteri Tedros Ghebreyesus açıklamalarda bulundu. Kendisi de Covid-19 salgınına yakalanan Ghebreyesus aşı gelişmeleri karşısında alınması gereken tavırdan bahsetti.

Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda ünlü ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech ortaklığı ile geliştirilen aşının %90 oranında etkili olduğu paylaşılmıştı. Bu gelişmenin ardından geçtiğimiz günlerde de Moderna’nın aşısının % 94.5 oranında etkili olduğu anlaşıldı. Bu gelişmeler hakkında da fikirlerini açıklayan genel sekreter vatandaşlara önerilerde de bulundu.



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