Ankara’da Koronavirüsle İlgili DSÖ’den Çok Kötü Haber Geldi! Aşı Çalışmaları...
2019 yılının son aylarından bu yana tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor.
Ankara’da Koronavirüsle İlgili DSÖ’den Çok Kötü Haber Geldi! Aşı Çalışmaları... Dünyada 55 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu Covid-19 salgınının aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tüm dünyayı birçok açıdan kötü etkileyen Covid-19 salgınının gidişatı, aşı gelişmeleri ve salgının kökeni ile ilgili DSÖ genel sekreteri Tedros Ghebreyesus açıklamalarda bulundu. Kendisi de Covid-19 salgınına yakalanan Ghebreyesus aşı gelişmeleri karşısında alınması gereken tavırdan bahsetti.
Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda ünlü ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech ortaklığı ile geliştirilen aşının %90 oranında etkili olduğu paylaşılmıştı. Bu gelişmenin ardından geçtiğimiz günlerde de Moderna’nın aşısının % 94.5 oranında etkili olduğu anlaşıldı. Bu gelişmeler hakkında da fikirlerini açıklayan genel sekreter vatandaşlara önerilerde de bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.