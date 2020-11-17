Hercai Setinde Olay Çıktı! Akın Akınözü Kimin Üzerine Yürüdü?
Sevilen dizi Hercai ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Dizinin yakışıklı başrolü kimin üzerine yürüyüp tehditler savurdu?
Hercai Setinde Olay Çıktı! Akın Akınözü Kimin Üzerine Yürüdü? Atv ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanan ve büyük beğeni ile izlenen Hercai setinde olay çıktığı iddia edildi.
Hercai adlı sevilen dizide Miran karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Akın Akınözü'nün olay çıkardığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Peki Hercai'nin sevilen yıldızı yakışıklı oyuncu Akın Akınözü kimin üstüne, neden yürüdü? Neden tehditler savurdu? Bu iddialar gerçek mi?
İddialara göre çekim esnasında dizi setinde bir gerginlik yaşandı ve sevilen oyuncu Akın Akınözü bu olayın baş kahramanıydı.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
17 Kas 2020 - 14:36 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.