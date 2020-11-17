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- 17 Kas 2020 - 14:36 G: 17 Kas 2020 - 14:51

Hercai Setinde Olay Çıktı! Akın Akınözü Kimin Üzerine Yürüdü?

Sevilen dizi Hercai ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Dizinin yakışıklı başrolü kimin üzerine yürüyüp tehditler savurdu?

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Hercai Setinde Olay Çıktı! Akın Akınözü Kimin Üzerine Yürüdü? Atv ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanan ve büyük beğeni ile izlenen Hercai setinde olay çıktığı iddia edildi.

Hercai adlı sevilen dizide Miran karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Akın Akınözü'nün olay çıkardığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Peki Hercai'nin sevilen yıldızı yakışıklı oyuncu Akın Akınözü kimin üstüne, neden yürüdü? Neden tehditler savurdu? Bu iddialar gerçek mi?

İddialara göre çekim esnasında dizi setinde bir gerginlik yaşandı ve sevilen oyuncu Akın Akınözü bu olayın baş kahramanıydı.

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17 Kas 2020 - 14:36 - Dizi Haberleri

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