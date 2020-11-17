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- 17 Kas 2020 - 15:29 G: 17 Kas 2020 - 15:51

Özcan Deniz Eski Eşi Feyza Aktan'ı ''Beni Gasp Etti'' Diyerek İhbar Etti! Ortalık Karıştı!

Özcan Deniz ve boşandığı Feyza Aktan arasında inanılmaz olaylar yaşanıyor. İkili arasında yaşanan bu olaylar mahkemeye taşındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Özcan Deniz Eski Eşi Feyza Aktan'ı ''Beni Gasp Etti'' Diyerek İhbar Etti! Ortalık Karıştı! Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018'de evlenmişti. Geçen sene ihanet iddialarının ardından mahkemeye başvuran çift tek celsede boşandı.

Ünlü çift çocukları için zaman zaman görüşmeye devam ettiler. Hatta bu görüşmelerin ardından ünlü çiftin yeniden barışacakları iddia edilmişti.

Fakat yeniden birleşecekleri konuşulan çift arasında bomba gibi bir olay yaşandı. Boşanma sonrası Özcan Deniz mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan evinde oturmaya devam edecekti.

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17 Kas 2020 - 15:29 - Magazin

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