Özcan Deniz Eski Eşi Feyza Aktan'ı ''Beni Gasp Etti'' Diyerek İhbar Etti! Ortalık Karıştı!
Özcan Deniz ve boşandığı Feyza Aktan arasında inanılmaz olaylar yaşanıyor. İkili arasında yaşanan bu olaylar mahkemeye taşındı.
Özcan Deniz Eski Eşi Feyza Aktan'ı ''Beni Gasp Etti'' Diyerek İhbar Etti! Ortalık Karıştı! Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018'de evlenmişti. Geçen sene ihanet iddialarının ardından mahkemeye başvuran çift tek celsede boşandı.
Ünlü çift çocukları için zaman zaman görüşmeye devam ettiler. Hatta bu görüşmelerin ardından ünlü çiftin yeniden barışacakları iddia edilmişti.
Fakat yeniden birleşecekleri konuşulan çift arasında bomba gibi bir olay yaşandı. Boşanma sonrası Özcan Deniz mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan evinde oturmaya devam edecekti.
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17 Kas 2020 - 15:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.