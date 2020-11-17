Uyanış Büyük Selçuklu Dizisinde Yaşananlar Şok Etti... O Listedeki Yerini Kaybetti Total’de zirveyi kimseye kaptırmayan, muhteşem bir başarı altına imza atarak dizi tarihine geçen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi; reytingde zirveyi Yasak Elma’ya kaptırdı. Düşüş göstermeye başlayan dizinin, senaryosu sebebiyle her geçen bölüm yine düşüş gösterebileceği tahmin ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları bu noktada birçok açıklama altına imza atsa da; yayıncı kuruluştan hiçbir açıklama gelmiş değil.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayından kaldırılması ise; her ne kadar 2.liğe düşüp iddialara konu olmuş olsa da; böyle bir durum olmadığını, resmi açıklama gelmeden de bu tarz iddialara kulak asılmaması gerektiğini söylüyoruz. Fakat dizi düşüşünü devam ettirdiği ve reytingleri düştüğü durumda da yayın hayatına son verilme potansiyeline sahip bir dizi. Son kararı yayıncı ve yapımcı kuruluştan gelen açıklama çok daha net bir şekilde açıklayacak.



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