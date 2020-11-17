Ankara Devlet Opera ve Balesi "Operet Gecesi"ni sanatseverlerle buluşturacak
Ankara Devlet Opera ve Balesi yapılan açıklamaya göre Operet Gecesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi solistleri ve orkestrasıyla Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) dünyaca ünlü bestecilerin seçkin eserlerinin seslendirileceği Operet Gecesi'ni 21 Kasım Cumartesi günü sanatseverlerle buluşturacak.
ADOB'dan yapılan açıklamaya göre, Operet Gecesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi solistleri ve orkestrasıyla Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
Dünyaca ünlü bestecilerin seçkin eserlerinin seslendirileceği, orkestra şefliğini Andrea Solinas'ın üstleneceği konserde, soprano Funda Saltaş Ateşoğlu, Görkem Ezgi Yıldırım, mezzo soprano Ezgi Karakaya, tenor Ayhan Uştuk ve bariton Arda Aktar sahne alacak.
Yarasa, Şen Dul, Çardaş Prensesi ve Tebessümler Diyarı operetlerinden en sevilen aryalarla gerçekleşecek Operet Gecesi konseri, Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun, yeni seyirci oturma düzeniyle başkentlilerin beğenisine sunulacak.
17 Kas 2020 - 18:26 AA Ankara- Kültür - Sanat
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.