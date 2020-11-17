Ankara'nın En Şanslı ve En Ünlü Mili Piyango Bayileri! Yeni yıl yaklaşırken yılbaşlarının en önemli sembollerinen biri olan Milli Piyango çekilişi içinde yavaş yavaş geri sayıma başlandı.Milli Piyango'nun el değiştirmesi ile birlikte yep yeni bir çehreye bürünen şans oyunları, koronavirüs ve yarattığı ekonomik sıkıntılar sebebi ile daha çok rağbet görmeye başladı.



Belki de son yılların şans oyunlarına en çok para yatırılan dönemi bu dönem diyebiliriz. Aynı gidişatın Milli Piyango yılbaşı çekilişi içine yaşanacağı tahmin ediliyor.



Bu zamana kadar gelmiş geçmiş en büyük ikramiyeyi vermesi öngörülen Milli Piyango, yurdun her yerinde kuyruklara sebep olacağa benziyor. Peki hiç merak ettiniz mi bu çekiliş nasıl başladı? İlk bileti kim sattı? Kim aldı? Kime Çıktı? Ankara'da en çok ikramiye veren bayi hangisi? Ankara'nın en şanslı şans oyunu bayisi hangisi? Ve bunun gibi sayamayacağımız bir çok soru. İşte size bu soruların yanıtlarını bulabileceğiniz detaylar:

Ankara'nın En Şanslı ve En Ünlü Mili Piyango Bayileri!

Kelesoglu Kir.San.Tic.Ltd.Sti. Anittepe Mah. Gülseren Sok. No:6/A ÇANKAYA ANKARA

3-Nergiz Gida Paz.Tic.Ltd.Sti. Güzelkent Mah.7.Cad.Galaxy AVM. No:16/13 ETİMESGUT ANKARA

Gökhan Kuruyemis Ltd.Sti. Cumhuriyet Mh. Sivrihisar Cd. No:28/C Polatli POLATLI ANKARA

Ayse Gül Avci Barbaros Mah. Esat Cad. No:114/C ÇANKAYA ANKARA

Yeni Bati Gid.Paz.Tic.Ltd.Sti. Yeni Bati Mah.2224.Sok.No:1/A YENİMAHALLE ANKARA

HB Bozkurt Gida Sans Ltd.Sti Hilal Mah. 673 Sk. (50. Sk) No:3/A ÇANKAYA ANKARA

Uluyol Büfe Isl.Giyim Gida Ins Kizilay Mah. Kumrular Sokak ÇANKAYA ANKARA

Remzi Atlihan Murat Mahallesi Yavuzevler Sokak No:18/A ÇANKAYA ANKARA

Yildiz Gazete Tic. Ltd. Sti. Anafartalar Mah. Talatpasa Bul. T.C.D.D. Gar içi No:Bila ALTINDAĞ ANKARA

Turgay Yitkin Gülpinar Mah. Celal Esat Arseven Cad. No:253/C ALTINDAĞ ANKARA

Ismet Kiliç Bahcelievler Mah. Degol Cd. No:65/H ÇANKAYA ANKARA

Ömer Akman Anafartalar Mah. Tavus Sk. No:2/1 (Belediye Büfesi) ALTINDAĞ ANKARA

Soytürk Sentürk Demetevler Mah. 361. Cad. No:7/C YENİMAHALLE ANKARA

Yildiz Kardesler Gida Tic.Ltd. Yildizevler Mah. Turan Günes Bulvari Selin is Merk. No:22/39 ÇANKAYA ANKARA

Arap Yasar Yakut Kizilay Mah. GMK Bulv. No:2/1 ÇANKAYA ANKARA

Gülten Yilmaz Cumhuriyet Mah. Kibris Cad. No:3/C ÇUBUK ANKARA

Fikriye Güngör Gida Ltd.Sti. Ziraat Mah.Atmaca Cad. No:16/A ALTINDAĞ ANKARA

Ferhat Susam Emek Mh. Kirim Cd. (10. Cd.) No:34/2-C ÇANKAYA ANKARA

Halil Ibrahim Suna Senlik Mah. Nuri Pamir Cad. No:8/1 (Belediye Büfesi) KEÇİÖREN ANKARA

Yasin Sonay Mustafa Kemal Mah. Cumhuriyet Bul. No:33/F SİNCAN ANKARA

Akif Topçu Asikpasa Mah. Ziya Oralay Cad. No:385/B ÇANKAYA ANKARA

Mehmet Arslan 19 Mayis Mah. Yunus Emre Cad. No:115/E KEÇİÖREN ANKARA

Cebrail Baloglu Atatürk Mah. Ankara Cad. No:34/A SİNCAN ANKARA

Coskunlar Teks.Kas.Buj.Büfe Lt Ahi Mesut Mah.Ahi Mesut Bulv. No:71/A ETİMESGUT ANKARA

Hüseyin Koçoglu Ziraat Mah. Irfan Bastug Cd.Atmaca Sk.No:1/A ALTINDAĞ ANKARA

Hasan Öztürk Yukari Bahçelievler Mah. Askabat Cad. No:33/1 ÇANKAYA ANKARA

Ahmet Gezer Abidinpasa Mah. Baglarbasi Cad. No:1/A MAMAK ANKARA

Ahmet Dede Evci Cumhuriyet Mah. Sakarya Cad. D178 Nolu Büfe ÇANKAYA ANKARA

Metin Özbilge Örnek Mah. Hazim Körmükçü Sk. No:1 ALTINDAĞ ANKARA

Arap Yasar Yakut Kizilay Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:12/1 ÇANKAYA ANKARA

Tutkunlar Gida Tic.San.Ltd.Sti Gökçek Mah. Çalkin Cad. No:1/A SİNCAN ANKARA

Reyhan Gida Müh.Tic.Ltd.Sti. Kirkkonaklar Mah.329 Cad. (21. Cad.) No:29/B ÇANKAYA ANKARA

Hüseyin Saydam Ragip Tüzün Mah. Akin Cad. No:24/A YENİMAHALLE ANKARA

Yildirim Kardesler Tic.Ltd.Sti Öncebeci Mah. Ziya Gökalp Cad. No:72/C ÇANKAYA ANKARA

En Şanslı ve En Ünlü Mili Piyango Bayileri!

Nimet Abla

İstanbul'da Eminönü'nde küçücük bir dükkanda eşiyle birlikte bilet satan Nimet Abla, piyango tiryakilerinin en çok sevdiği kişiydi. Özellikle yılbaşı çekilişIerinde bilet almak isteyenler dükkanın önünde uzun kuyruklar oluştururdu. Birçok İstanbullu Nimet Abla'dan alınan biletin numarasına çekiliş öncesi bakmanın uğursuzluk getirdiğine inanır, alınan bilet, numarasına bakılmadan cebe konurdu. Bazı müşteriler de onun elinin uğurlu olduğuna inandıkları için bileti ona çektirirlerdi. Nimet Abla bilet satışından kazandığı para ile İstanbul Esentepe'de bir cami yaptırmış, 1978 yılında aramızdan ayrıldığı zaman cenazesine ondan bilet alarak şansım deneyen çok sayıda İstanbullu katılmıştı...

Nimet Abla (Özden) piyangoculuğa Tayyare Piyangosu'nun ancak 23.cü tertibinde (1937 de) başlamış olmakla birlikte kısa sürede bütün ülkenini en tanınmış bayi haline geldi.Bu üne erişebilmek için, müşterileriyle yakından ilgilenmiş, ikramiyeleri kendi eliyle ödemiş, resimli zarflar bastırmış vr reklama büyük önem vermişti. Kendisiyle aynı adı taşıyan ve bugün de onun başlattığı işi sürdüren yeğeninin albümünden bazı fotoğraflar.

Tek Kollu Cemal

Tek Kollu Cemal de Nimet Abla'nın kapı komşusuydu. Astsubay iken geçirdiği kaza sonucu tek kolunu kaybedince çok sevdiği ordudan ayrılmak zorunda kalmış, bilet satıcılığına başlamıştır. O da hanımı ile birlikte bilet satardı.

Nimet Abla'ya gelenler bir bilet de ondan almadan edemezlerdi. Çekiliş sonrası kazanan talihlileri bulur, yanından ayırmadığı gıcır gıcır paraları avucunda sayar, sattığı biletlerden hangisine ikramiye çıktığını belirledikten sonra bunu gazetelerde halka duyururdu...

1950'li yıllarda ünlenen cüce simon ve Uzun Ömer'den çeyrek yüzyıl önce bazı piyango bayileri öne çıkmaya başlamışlardı. Bunlardan biri, Tek Kollu Cemal'di. Bu bayiler, sattıkları biletleri içine koydukları reklam zarfları d abastırmışlardı. Anlaşılan, bu zarflarla taşradaki müşterilerine de bilet postalamaktaydılar.

Uzun Ömer

2 Metre 25 santimlik boyuyla Uzun Ömer, eski İstanbul'un çok rağbet gören bilet satıcıları arasında yeralmaktaydı. Basket takımı koçları bugün yaşasaydı, onu kapmak için birbirleriyle yarış ederlerdi ama o uzun boyundan zaman zaman yakınırdı. Uzun Ömer, önceleri Karaköy Postanesi'nin yanındaki küçücük bir dükkanda satış yapıyordu. Daha sonra bu bina yıkılınca Köprüaltına taşındı. Ve ömrünün son yıllarına kadar yazın sıcağında, kışın ayazında burada umut ve şans satışı yaptı.

Cüce Simon

Uzun Ömer'in tam tersi, küçücük boyu, ince tiz sesiyle yıllarca seyyar bayi olarak çalışmıştı. Her zaman şık giyinir, şapkasını başından, boyuna gelen bastonunu da elinden eksik etmezdi. Öyle sürekli işe de çıkmazdı. Arada ceplerine doldurduğu biletlerle dolaşmaya çıkar, biletleri birkaç saat içinde tüketiverirdi.