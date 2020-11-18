Tarım Kredi Kooperatifi Borç Yapılandırması 2021. 2021 yılında Tarım Kredi Kooperatifi borç yapılandırma ile ilgili karar sonucu 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kullandırılan Tarım Kredi Kooperatifi borçları, 5 yıl vade ile yapılandırılacak ve ödemeler 2021 yılının Kasım ayında başlayacak. Aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifi borç yapılandırması ile borç, 5 eşit taksit şeklinde ödenecek.

Yeniden yapılanma sürecinden geçen çiftçilerin ilan tarihinden itibaren ikinci ayın bitiminden önce İl Tarım ve Ormancılık Bürosuna başvurmaları gerekmektedir. Yeniden yapılanma kapsamındaki borç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım kooperatiflerine veya ortaklarına 31 Ağustos 2020 tarihinden önce sağlanacak krediler olacak. Peşinat 2021 yılında başlayacak ve ilk taksite tekabül eden ayda her yıl ortalama 5 taksitle ödenecektir.

Tarım Kredi Kooperatifi Borç Yapılandırma Şartları Nelerdir?

Tarım Kredi Kooperatifi’nin borç yapılandırması için koşullar şu şekilde listelenebilir:

Borçlar, çiftçilerin tarımsal faaliyetler için kullandıkları kredilerdir (konut, taşıt vb. Hariç)

Borç, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği veya Ziraat Bankası tarafından kullanılmıştır (diğer bankalar hariç)

31 Aralık itibariyle borcun vadesi geldiğinde geri ödenmemesi gerekiyor. (Bu tarihten sonra ödenmemiş borçları veya yeni borçları içermez.)

Tarım Kredi Kooperatifi Borç Yapılandırması İçin Nereye Başvurulur?

Tarım Kredi Kooperatifi borç yapılandırması için başvuru yapılacak yer Tarım Kredi Kooperatifi şubeleridir. Buraya giden çiftçiler gerekli belgeleri yanında götürdükten sonra yetkili kişiye yapmak istediği işlemi söyler. Gerekli koşullara uygunluk gösteriyorsa, çiftçi Tarım Kredi Kooperatifi borç yapılandırması avantajından yararlanabilir.

Tarım Kredi Kooperatifi borç yapılandırmasının ödeme planı ise şu şekildedir:

· 1. Taksit: Kasım 2021

· 2. Taksit: Kasım 2022

· 3. Taksit: Kasım 2023

· 4. Taksit: Kasım 2024

· 5. Taksit: Kasım 2025

Çiftçi Yapılandırma Kredisinin Şartları Nelerdir?

Çiftçi yapılandırma kredisi koşulları aşağıda verilmiştir:

Borcun asla geri ödenmeyeceği tarihten (temerrüt tarihinden itibaren) yeniden yapılanma tarihine kadar geçen aralıklı dönemde çiftçiler % 3 faiz alacaktır.

Gelir kaybı ödeneğinin yarısını Maliye Bakanlığı ve Hazine Başkanlığından ödeyerek başvuran çiftçiler, cari tarım faiz oranının yarısını ödemekle yükümlü olacak.

Uygulama resmi gazetede yayımlanacak "Çiftçi Yeniden Yapılandırma Kredi Mevzuatı" ile başlayacak.

Toplam borç çiftçilerin 5 taksitte ödeyeceği şekilde bölünecek.

Yapılanma uygulaması başladığında çiftçiler ilk taksiti ödeyecek.

Borç, 5 yıl süreyle yılda 1 defa ödemeli olacak.

Tarım Kredi Kooperatifi Borç Yapılandırma Detayları Nelerdir?

Tarım Kredi Kooperatifi’nin borç yapılandırma uygulaması ile ilgili detaylar şu şekildedir: