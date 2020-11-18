Uyku Apnesi İçin Hangi Doktora Gidilir? Uyku apnesi doktora gitmenizi gerektirecek kadar ciddi bir hal aldıysa mutlaka nöroloji uzmanına görünmeniz gerekir. Uyku apnesi uyku esnasında solunumun durması olarak tanımlanabilir.

En sık karşılaşılan hastalıkların başında gelmektedir. Bu hastalığa sahip olan kişi uyku esnasında kısa süreli boğulmalar yaşar. Bu durum kandaki oksijen seviyesinin düşmesine neden olacağından, beyin uyanır.

Uyku apnesi sorunu olan kişilerin gece uyanmasının nedeni budur. Uyanma sayısı 5’i bile olarak kişinin rahat uyumasına engel olabilir. Kişi uykusunu tam alamadığı için yorgun ve halsiz olur. Eğer kişi yeterli süre uyuduğunu düşünmesine rağmen yine de uykudan yorgun bir şekilde uyanırsa mutlaka uyku apnesi sendromunun araştırılması gerekir.

Uyku Apnesi Nedenleri Nelerdir?

Uyku apnesi nedenleri merkezi ve tıkayıcı olarak ele alınabilir. Bu her ikisinin birlikte görülmesi halinde ise karma tip söz konusudur. Santral uyku apnesi sendromu söz konusu olduğu zaman kişinin solunumu durur. Tıkayıcı uyku apnesi sendromunda kişinin üst solunum yolunda bademcikler büyümüş halde olur. Genellikle kiloya bağlı olarak ve yumuşak damak sarkmasından dolayı tıkayıcı uyku apnesi ortaya çıkar. Tıkayıcı uyku apnesi sendromu erkeklerde daha sık görülür. Kadınlarda görülmesi halinde genellikle menopoz söz konusudur. Hormonlardan, kilodan ve anatomik faktörlerden dolayı tıkayıcı uyku apnesi ortaya çıkar.

Uyku Apnesine Yol Açabilecek Durumlar Nelerdir?

Uyku apnesine yol açabilecek durumlar şu şekilde sıralanabilir:

· Madde bağımlısı olmak,

· Uyku bozukluğuna bağlı hastalıkları,

· Büyümüş geniz eti,

· Aşırı kilolu olmak,

· Üst solunum yoluna bağlı hastalıkları,

· İlaç kullanımı uyku apnesine neden olabilir.

Uyku apnesi düzensiz kalp atımı, kalp krizi, inme, yüksek tansiyon ile de ilişkili olabilir. Burnun içinden başlayıp ağız içine kadar uzanan ve hava yollarını daraltan solunum hastalıkları varsa uyku apnesi söz konusu olabilir.

Uyku Apnesi Belirtileri Nelerdir?

Uyku apnesi belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

· Ağız kuruluğu,

· Gündüz uykusuzluk,

· Baş ağrısı,

· Kalp ritim bozukluğu,

· Sinirlilik,

· Yüksek tansiyon,

· Konsantrasyon eksikliği,

· Boğaz ağrısı,

· Hafıza sorunları,

· Horlama uyku apnesi belirtileri arasında yer alır.

Uyku apnesi olan kişinin vücudu solunum yapamaz. Bu durumda beyin uyandırma komutu verir. Uyku apnesine sahip olan kişiler gece uykularından çok defa uyanabilirler.

Uyku Apnesi Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Uyku apnesi tanı yöntemleri olarak hekim ilk olarak tıbbi öykünüze başvurur. Ardından fizik muayenesi yapılması gerekir. Genellikle uyku apnesi şüphesi olan kişiler için polisom nografi testi yapılmaktadır. Bu testler için uyku laboratuvarında elektrotlar vücuda yerleştirilmektedir.

Uyku apnesinin varlığının tespit edilmesini sağlayan bu test aynı zamanda uyku apnesinin çeşidinin de belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu testleri evde yapmak mümkündür. Elektrotların vücuda uykudan 1 saat önce bağlanması gerekiyor.

Elektrotların bücutta 6 ile 7 saat kalması gerekiyor. Eğer bu testten sonra kişinin uykudan 5’ten fazla uyandığı tespit edilirse bu durumda kişiye tanı konur. Hastanın talebine en uygun tedavi yöntemi tercih edilir.

Uyku Apnesi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Uyku apnesi tedavisi yapılırken hastalığın türünü tespit etmek önem taşır. Kişinin solunum yolları özellikleri, apne derinliği ve apne çeşidine yönelik tedavi yapılması gerekmektedir. CPAP adı verilen hava makinesi uyku apnesi tedavisi için en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesidir.

Bu yöntemde cihaz maske ile hastaya takılır ve doktor tarafından belirlenen basınçlı hava hastaya iletilir. Bu cihaz uyku boyunca kullanılır.